¿Sin dinero? El papá de 'Checo' Pérez te lo da con esta condición; Involucra a 'Luismi'

Ciudad de México.- Ahora que está por comenzar el mes de octubre y con ello Luis Miguel está cada vez más próximo para reunirse con el público mexicano, parece ser que la polémica respecto a que usa o no dobles sobre el escenario no se apaga pese a que en repetidas ocasiones, cercanos al cantante de 53 años de edad han desmentido tal hecho. Ahora fue el turno del papá del piloto de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez, el legislador Antonio Pérez Garibay, quien opinó sobre los rumores respecto a si el famoso se vale de esta técnica para cumplir sus compromisos con los fans, y es que está tan seguro de que esto no es cierto que hasta lanzó un millonario reto.

Cabe destacar que la relación entre el padre del corredor de la escudería Red Bull y el intérprete de Cuando Calienta el Sol, al parecer es tan cercana que incluso, valiéndose de este hecho algunos miembros de la prensa optaron por preguntarle al papá del corredor originario de Jalisco qué opinaba sobre los presuntos dobles que 'Micky' utiliza. El también empresario no dudo en responder a estos cuestionamientos y por ello se atrevió a poner una gran cantidad monetaria en juego.

En esto consiste el reto

Diversos medios de comunicación, especialmente de los argentinos que fue donde 'El Sol' arrancó su gira mundial. fueron los que ventilaron a los presuntos dobles de Luis Miguel. Bajo esta tónica, Pérez Garibay dijo que aquellos que pudieran comprobar que en realidad Luis Miguel utiliza un doble, serían acreedores de una Suburban, vehículo que el papá de 'Checo' Pérez dejó claro sería totalmente nuevo, es decir, se trataría de un modelo 2024 para únicamente aquellos que fundamentan que en realidad el cantante no es el que sube al escenario.

Y si quiere apostar otro carro lo apostamos, yo voy a que es el original", dijo.

El vehículo que el empresario ha puesto en juego cuenta con un valor aproximado de mil 919 millones de pesos, valor que se le da a los vehículos modelo 2023 y los cuales están a la venta en las concesionarias de la empresa Chevrolet, por lo cual apostar un modelo reciente implica además una inversión mucho más grande a la que anteriormente te acabamos de citar. El motivo por el cual el papá de 'Checo' Pérez apostó este tipo de vehículo, es porque insiste está muy seguro de que no se trata de ningún doble el que sube al escenario como parte de la gira que el famoso está por realizar en nuestro país.

En ese sentido, Antonio Pérez Garibay también aseguro que todo aquello que se diga sobre Luis Miguel, incluso los rumores respecto a que tuvo que valerse de una manga gástrica para poder bajar de peso, es algo que simplemente no le afecta en nada al cantante; por ello, puso como ejemplo personal él se había operado el pasado mes de enero con el objetivo de poder perder 50 kilos en un lapso de seis meses algo que dijo es por salud y por lo cual insistió en que no tiene nada de malo.

Luis Miguel y Antonio Pérez Garibay

Finalmente y aprovechando que el empresario es muy cercano a Luis Miguel, también fue cuestionado respecto a lo que se ha dicho sobre el paradero de Marcela Basteri, madre del intérprete de temas como Oro de Ley, O tú o ninguna o La incondicional, la que aseguran está viva y por lo cual se sabría su posible ubicación luego de haber desaparecido en 1986. "Ay, ojalá y también digan que mi mamá está viva, me encantaría verla", bromeó al respecto, dejando abierta la pregunta de si él cree que 'Luismi' es o no un buen padre, a lo que éste respondió tajante:

Yo te voy a ser sincero, yo creo que el tema de los hijos es la parte más importante para cualquier ser humano, para cualquiera, y yo estoy seguro que Micky estará al pendiente siempre de todos sus hijos".

