¿Te lo perdiste? Ya podrás ser parte del 'The Eras Tour' de Taylor Swift; llegará al cine

Ciudad de México.- El pasado domingo 27 de agosto se llevó acabo el último concierto en México de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien abarrotó por cuatro noches seguidas el Foro Sol. La gira denominada 'The eras Tour', es hasta ahora una de las más aplaudidas a nivel internacional y con ello le ha permitido a la cantautora de 33 años de edad convertirse en la primer mujer en superar ganancias de más de mil millones de dólares, cifra que al parecer seguirá subiendo pues ahora los fans podrán revivir este concierto en la pantalla grande.

¿Cómo te caería un concierto en cine? La cadena Cinépolis reveló este jueves 31 de agosto a todos los 'Swifties' que muy pronto podrán disfrutar de esta gira a través de sus salas cinematográficas y con ello, la música y las palomitas se convierten en el invitado especial para que los fanáticos de la intérprete de Shake it off, Cruel Summer o Bad Blood canten a todo pulmón y sobre todo, se olviden de la preocupación de que la lluvia afecte el evento.

La serie de conciertos que Taylor Swift ofreció en la capital mexicana tuvo una duración de más de tres horas y media debido a que el evento se concentró en dar un repaso a todas las etapas que han conformado la carrera de la intérprete originaria de Pensilvania, de ahí el nombre del evento. Es por este repaso a la constante evolución de la famosa que la cadena cinematográfica antes descrita también ha apuntado a ofrecer una experiencia amplificada debido a que se busca demostrar cuál es la evolución que ha habido en la industria del entretenimiento.

'The Eras Tour' ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantada de contarles que pronto llegará a la gran pantalla", dijo Taylor Swift.

¿Cuándo llegará 'The Eras Tour' al cine?

Aunque la misma Taylor Swift había adelantado que entre sus planes estaba el de proyectar esta exitosa gira en varias cadenas cinematográficas, fue hasta este jueves 31 de agosto cuando se confirmó la fecha en la que los fanáticos mexicanos podrán revivir el concierto en caso de haber ido, o incluso, ser parte del mismo si es que no se tuvo la suerte de adquirir alguna de las entradas que se agotaron en la fase de preventa. Por si fuera poco, en esta ocasión no hay restricción de artículos que se pueden ingresar a la salas como sucedió en el concierto, al tiempo que también se podrán intercambiar 'friendship bracelets'.

Toma en cuenta que la proyección del concierto de Taylor Swift en la cadena Cinépolis será únicamente el próximo 13 de octubre y para que no te pierdas la oportunidad de verlo, los boletos comenzarán a venderse a partir del próximo viernes 1 de septiembre en la fase de preventa. A diferencia de los conciertos en el Foro Sol, la cadena cinematográfica prometió que en muchas salas distribuidas en todo el país se proyectará el concierto y por ello, cabe la posibilidad de que los 'Swifties' no se queden fuera.

Para no quedarte fuera, se hace mención que los accesos se podrán adquirir a través de la aplicación digital de Cinépolis, su sitio web e incluso taquillas físicas de todos los complejos, y la venta comenzará en punto de las 11:00 horas del día antes mencionado. Por ahora, no se ha reportado que haya un límite de venta de boletos por cliente, por lo cual podrás asistir en compañía de toda tu familia o amigos para disfrutar del concierto de Taylor Swift en México, sólo recuerda que una vez que tengas tus accesos en la mano, lo más conveniente es no publicarlo en redes sociales pues estos cuentan con un código QR que también se puede clonar.

