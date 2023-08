Tras 21 años en Televisa, querida conductora hace su debut en 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien trabajó para Televisa durante más de 21 años, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este jueves 31 de agosto realizó su debut en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la querida Luz María Zetina, quien comenzó su carrera artística tras participar en el certamen Nuestra Belleza México en el año 1994 donde resultó ganadora.

La guapísima mujer nacida en la CDMX ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para formarse como actriz y de inmediato comenzó a trabajar en la pantalla chica. Aunque participó en varios melodramas como Ángela, Cuento de Navidad, Tres mujeres, Locura de amor y Por siempre mi amor, sin duda alguna sus proyectos más conocidos son la serie Diseñador de Ambos Sexos y Netas Divinas.

Sin embargo, en el año 2016 'Luzma' decidió abandonar su carrera en la televisora de San Ángel porque recibió una tentativa oferta para unirse a las filas de Imagen TV, donde logró ser parte de programas como Sale el sol y Qué Chulada. Sin embargo, en octubre de 2021 la presentadora decidió abandonar esta empresa. Evitando no romper en llanto, Zetina se despidió de sus compañeros, staff y público.

Ustedes me han dado tanto, este programa, esta televisora me ha dado tanto, no puedo llorar porque la alegría la siento, la vibro".