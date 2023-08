Tras separación, Erik Rubín confiesa que aún duerme con Andrea Legarreta y Chapoy estalla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante Erik Rubín apareció como invitado especial del programa Ventaneando durante la tarde de este jueves 31 de agosto y sorprendió a la audiencia al hacer fuertes confesiones sobre su matrimonio con Andrea Legarreta. Aunque los artistas anunciaron en febrero pasado que habían hecho una pausa a su relación de pareja, ahora el exvocalista de Timbiriche explicó que él y la conductora de Hoy siguen durmiendo juntos.

Fue durante el pasado mes de febrero que el intérprete originario de Puebla y la madre de sus hijas, Mía y Nina Rubín, anunciaron su separación como pareja luego de 22 años de matrimonio. Sin embargo, Erik acaba de revelar que sigue viviendo en la casa familiar al lado de la presentadora estelar de Televisa y con sus dos herederas, situación que provocó interés en la titular de la emisión, Pati Chapoy.

Ante la pregunta de la longeva periodista de TV Azteca sobre si tenían recámaras separadas en ese domicilio, Rubín inmediatamente dijo: "No", y al escuchar lo impactada que estaba la periodista, agregó: "¿Pa' qué?". Sin embargo, los comentarios no cesaron, por lo que ante el cuestionamiento sobre si se acostaban "espalda con espalda", Rubín respondió: "no", pero el impacto fue mayor cuando al ser interrogado sobre si "dormían de cucharita", Erik declaró: "También, si hace frío, ¿por qué no?".

Crédito: Internet

Y para explicar más abiertamente sobre la decisión de seguir juntos, aunque anunciaron su separación, Rubín dijo que su situación con Andrea está perfecta: "No es una separación, es una transición, y es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos". No obstante, antes de finalizar la entrevista, Rubín dejó claro que dentro de poco abandonará la casa que comparte con Andy y dijo que incluso ella lo está ayudando a encontrar su nuevo hogar.

Erik platicó que dejará su domicilio para que cumplir por completo con el "ejercicito terapéutico" que le sugiere apartarse por completo de Andrea: "No le hemos hecho mucho caso al terapeuta, porque la sugerencia es la separación, y ahorita lo primero, la verdad lo más complicado, era la parte pública…, la verdad es que el tiempo… han pasado muchas cosas, y ahorita no he dado el paso, pero parece ya próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver cómo estamos como pareja".

Aunque Andrea y Erik anunciaron a inicios de este año que tomarían caminos diferentes, su separación se ha caracterizado por ser muy diferente a otras, principalmente porque a pesar de esta situación siguen juntos como una familia. De hecho, el cantante ha estado muy cerca de su exesposa ahora que está atravesando un proceso muy difícil por la muerte de su madre, Isabel Martínez: "Una pérdida grande, terrible, dolorosa, la gran 'Chabelita', tan querida y tan amada por todos, nos deja un gran hueco".

Fuente: Tribuna