Apio Quijano se lanza contra Rene Franco luego de que el conductor tachó de "ególatra" a Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que el sello más característico de La Casa de los Famosos México es la gran cantidad de controversias que han desatado no solo dentro de los muros de la mansión (como lo ocurrido con el presunto abuso que habría sufrido Nicola Porcella durante la pasada fiesta semanal del programa de telerrealidad), sino que también ha puesto a discutir a los panelistas, quienes en más de una ocasión han tenido confrontamientos por los participantes.

Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la gala pasada, cuando Apio Quijano y René Franco tuvieron una fuerte discusión que comenzó por culpa del exGaribaldi, Sergio Mayer. Como algunos sabrán, el reality show se encuentra en la recta final, por lo que las emociones parecen sentirse más a flor de piel dentro de la Casa, este hecho quedó claro cuando el exdiputado demostró sentirse decepcionado por no haber sido nominado en la última ronda de nominación.

Este asunto fue tema de debate en la gala, puesto Odalys Ramírez y Diego de Erice decidieron preguntarle a Borrego Nava sobre lo que pensaba con respecto a la actitud del 'Tata' a lo que él respondió que, posiblemente, Sergio se había vuelto "adicto" a la adrenalina que trae la nominación, así como también mencionó que, posiblemente, le habría gustado salir nominado porque estas dos semanas serán aburridas, ya que, hay "poquitos" habitantes y esto se estaría volviendo muy rutinario.

Por su parte, René Franco no se quedó callado y contradijo al Borrego Nava, declarando que notablemente era el "porrista" de Sergio Mayer, así como también afirmó que el exGaribaldi era un "ególatra": "Yo creo que es puro ego. Es como ganar el mundial y decir 'me hubiera gustado ganar sin una pierna. Ya ganó. Es finalista. Esta semana ya está en la final. Estás loco, igual que él. Eres un porrista."

Sin embargo, Apio Quijano no se quedó exento de esta incómoda situación, puesto rápidamente respondió, insinuando que René Franco no era más que un "mueble" en las galas de La Casa de los Famosos México: "Tanto han criticado que ha habido muchos 'muebles' en 'La Casa de los Famosos México' y traen a uno aquí a mi lado.", declaró despectivamente el cantante de Las Calle de las Sirenas.

Esta respuesta provocó que René Franco se mostrará sorprendido, al igual que Borrego Nava se mostraron sorprendidos por la reacción de el hermano de Federica Quijano y provocó que los conductores tuvieran que detener el conflicto para que no escalara a más, tal y como ocurrió hace unos días con Mauricio Garza, cuando el conductor corrió al Kabah del foro de La Casa de los Famosos México.

Fuentes: Tribuna