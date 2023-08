"El bebé dejó de crecer": Entre lágrimas, Mariana Echeverría da triste noticia sobre su segunda pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Mariana Echeverría se sinceró con sus miles de seguidores y fans de las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió todos los detalles de su reciente pérdida. Como se recordará, hace unos días la integrante del programa Me Caigo de Risa anunció que había perdido por segunda ocasión un embarazo, lo cual la invadió de tristeza debido a que anhelaba con volverse a convertir en madre.

A través de un live que realizó mediante su cuenta oficial de Instagram, la también conductora del show nocturno Faisy Nigths explicó que contrario a su primera pérdida, en esta ocasión no sufrió un aborto espontáneo: "Mi aborto fue uno no evolutivo y retenido, es decir, el bebé nunca salió de mi placenta. Estaba ahí, ni siquiera tuve cólicos, molestias, sangrado, nada", compartió sobre sus síntomas.

Asimismo, Mariana agregó que se encontraba en la semana 10 cuando se dio este aborto: "El bebé dejó de crecer y evolucionar dentro de mi panza". Desafortunadamente, la también actriz y empresaria mexicana no sabía que su bebé estaba muerto debido a que no tuvo ningún síntoma: "Fue muy complicado, porque nunca me sentí mal, hasta que llegué al doctor y me dijo: 'Este bebé ya no se va a dar'", recordó entre lágrimas.

Crédito: Instagram @marianaecheve

Echeverría, quien está casada con Óscar Jiménez, portero del Club América, además precisó que su médico le dijo que podrían esperar una semana más para saber si se lograría o no el embarazo: "Me hicieron estudios de sangre de todo y, efectivamente, no creció o no se desarrolló como debía". Lastimosamente, la conductora rompió en llanto al recordar el procedimiento médico que le hicieron para sacar el feto.

Con la voz destrozada, la ganadora de la primera temporada del reality matutino Las Estrellas Bailan en Hoy contó: "Me tuvieron que hacer un legrado, y para las personas que les han hecho un legrado es lo peor que le pueden hacer a alguien, es muy feo, es un proceso que yo no sabía cómo era... Es lo peor, te están arrancando la vidita que estás haciendo, te duermen para que no te enteres y cuando sales ya no tienes nada".

Finalmente, la presentadora de Canal 5 se defendió de las críticas que hay en las redes porque presuntamente no se cuidaba: "Ahorita ya tenía 10 semanas de embarazo, estaba a punto de cumplir los tres meses, me cuide como no tienen idea, no me sentía mal, ni me sentía enferma". Además, Mariana respondió a aquellos televidentes que la han culpado de su aborto porque en la reciente temporada de MCDR ella apareció haciendo todo tipo de actividades, pero ella les recordó que terminó de grabar el show desde febrero, cuando no estaba embarazada.

Fuente: Tribuna