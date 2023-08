Flor Rubio pone en su lugar a Ricardo Casares en vivo de 'Venga la Alegría' tras polémico comentario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy polémica presentadora, Flor Rubio, no tuvo miramientos al momento de poner en su lugar al famoso presentador y compañero de trabajo, Ricardo Casares, mientras que estaban en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, después de que este realizara un muy polémico comentario con respecto a la reciente entrevista que les había brindado el famoso comediante, 'Platanito'.

Cómo se sabe, el famoso y reconocido Sergio Verduzco, que es el nombre verdadero de 'Platanito' recientemente dió mucho de qué hablar cuando hizo un chiste sobre el feminicidio de la joven, Debanhi Escobar, así como la escases de agua en Monterrey, pues muchos consideraron que sus comentarios fueron innecesarios, ofensivos y hasta los padres de la joven se pronunciaron para interponer una demanda en su contra por este motivo.

Pero, tal parce que lo sucedido no surgió efecto en él, debido a que el una reciente entrevista con el matutino de Maru Silva afirmó que no iba a detenerse y seguiría haciendo chistes de humor negro, declarando que: "No me arrepiento, es que si vas a uno de mis shows, hay unos peores ya, ya hay tragedias nuevas, entonces sigo contando chistes de tragedias", además de agregar que ya estaba preparando material nuevo con diferentes tragedias.

Y aunque su negativa causó mucho revuelo, no se detuvo ahí, dado a que también señaló que: "Me quieren censurar pero yo lo sigo haciendo, sigo con mucho trabajo, bendito Dios, es de lo que vivo, y aquí estoy", asegurando que su comedia lo tenía ocupado y que era siempre va realizarlo pues fue: "trending topic todo el mundo; 'Plátano' y 'Plátano' y'Plátano' y lo único que dije fue: 'Sí, lo conté'".

Ante este hecho Casares mencionó que había una gran incongruencia en que la gente se le lancen encima y lo llenen deataquetes no le pare a uera encima por

Fuente; Tribuna del Yaqui