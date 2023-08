Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves, 3 de agosto, Alejandra Guzmán estrenó el tema Milagros, canción que dedicó abiertamente dedicó a su hija, de 31 años, Frida Sofía, con quien desde hace bastante tiempo mantiene una relación complicada, al grado en el que han llegado a tener discusiones mediáticas. En el videoclip se puede ver a la cantante pasear por una casa sin muebles y observar algunas fotografías, en una de ellas se le puede ver embarazada y en la segunda imagen aparece la famosa junto a su hija.

Evidentemente, la canción está dedicada a Frida Sofía y se titula Milagros, puesto en la letra, Alejandra, describe que está esperando el "milagro" de que su hija pueda perdonarla. En la misma descripción del video, La Guzmán añadió un pequeño texto en el que mencionaba que la canción contenía "muchas cosas que quería decir", por lo que decidió dejarlas plasmadas en su lírica, a modo de una especie de "señal" que le está enviando a su hija.

Si bien, en la sección de comentarios, una gran cantidad de personas se arremolinaron a brindarle su apoyo a la hija de Silvia Pinal, la realidad es que no toda la gente considera que esta canción sea un acto desinteresado y una disculpa abierta. De hecho, hubo quienes criticaron a la intérprete de Yo te esperaba, por hacer todo de una manera tan pública y no simplemente llamar o buscar a su hija en privado.

"Bueno muy bonita la canción y el video pero los actos no concuerdan con las palabras, Alejandra ha tildado de loca a Frida como cuando ella está muy cuerda y solo por su carrera y dinero porque si de verdad añorara a su hija no la dañara con palabras, actos y su narcisismo."

Por otro lado, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló del tema durante su sección La última palabra, en Imagen TV, donde hizo mención que Alejandra Guzmán había lanzado esta canción a modo de disculpa por todas las cosas que le hizo a Frida Sofía; sin embargo, el comunicador dejó entrever que esta acción no sería suficiente para que la fémina disculpara a su progenitora puesto las rencillas pasadas podrían ser demasiado fuertes.

Infante recordó el momento en que Frida Sofía denunció abiertamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella, cuando tan solo era una niña, puesto la habría tocado de manera indebida. Gustavo Adolfo mencionó que, en aquel entonces, Alejandra no le creyó a su hija e incluso recalcó que ella pondría "las manos al fuego" por su "papá", por lo que considera que, quizás, una canción no sería suficiente para obtener el "milagro" que busca.

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante comentó que la disculpa de Alejandra Guzmán no llegó en un momento arbitrario, sino que ocurrió precisamente después de que se reveló que Apolo N, hijo de Mayela Laguna no sería hijo de Luis Enrique Guzmán, hecho que afecta directamente a Alejandra, puesto ella había dejado como heredero universal a su presunto sobrino y, es posible que, al no compartir lazos con él, esté buscando reconciliarse con Frida Sofía.

