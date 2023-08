Hundida en tristeza: Andrea Legarreta se rompe en vivo y se retira de 'Hoy' tras muerte de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y presentadora Andrea Legarreta ha acaparado los titulares del espectáculo durante la última semana debido a que compartió la triste noticia del fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez. Aunque la famosa de 52 años se mostró fuerte y regresó a trabajar al programa Hoy, este viernes 4 de agosto no apareció a cuadro pese a que el elenco del matutino sigue celebrando su 25 aniversario.

En reiteradas ocasiones, Andy ha confesado ante las cámaras lo complicado que fue para ella el despedirse de la mujer que le dio la vida, quien siempre fue su mayor porrista. Pero además de la tristeza, la aún esposa del cantante Erik Rubín ha mostrado una gran fortaleza pues incluso ayer jueves regresó al teatro, para reincorporarse al elenco del musical Vaselina Timbiriche: "Estoy aquí porque a mi Chabelita le gustaría verme de nuevo y porque mi papi hermoso me impulsó a hacerlo".

Pero como era de esperarse, no fue nada fácil para 'La Legarreta' reaparecer ante decenas de personas interpretando al personaje de 'Frenchy', quien es muy alegre, simpática y chistosa. En las redes sociales ya circulan imágenes del preciso momento en que la también actriz y empresaria entra al escenario por primera vez y es recibida por una ola de aplausos y ovaciones, que la hacen romper en llanto y de hecho, ni siquiera puede decir sus primeras líneas.

Crédito: Instagram @andrealegarreta

Al final de la función, Andy también platicó con el público y les agradeció por su cálida bienvenida luego de enfrentarse al doloroso proceso de la partida de su mamá: "Gracias, los amo, gracias amores, gracias amores, gracias por ayudarme a sacar adelante este momento y seguro los que ya han perdido a su mami, saben que es un dolor que no deja respirar", declaró la actriz de la novela ¡Vivan los niños! con la voz entrecortada.

Posteriormente, la mamá de las influencers Mía y Nina Rubín aseguró que estar sobre el escenario para ella no era un sacrificio: "Es un apapacho para ella, para esa mamá que desde que era una bebé me impulsó, me apoyó, estuvo para mí y cuando me he caído, me he levantado, es un homenaje para ella, porque las mamás nos quieren ver bien", dijo en el teatro. Desafortunadamente a horas de este acontecimiento, hoy viernes Andrea ya no volvió al matutino de Televisa.

Aunque sí estuvo presente en el festejo que se hizo dentro de San Ángel, Andy no acudió este 4 de agosto a la celebración que realizaron en un conocido parque de diversiones de la CDMX, por lo que al aire solo aparecieron Galilea Montijo, Arath de la Torre, Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y 'El Negro' Araiza. Cabe resaltar que la propia Gali declaró que Andrea estaba "tan triste", lo cual la tenía muy consternada y le "parte el alma".

Fuente: Tribuna