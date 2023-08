Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace más de 12 años, Lucero y Mijares formaban parte del reducido grupo de famosos que tenían un matrimonio estable, al grado en el que eran conocidos por ser una de las parejas preferidas por parte del público y es que ambos lo tenían todo, amor, dinero y una gran familia, es por ello que propios y ajenos se impresionaron cuando los intérpretes de El Privilegio de Amar anunciaron su divorcio.

Si bien, Lucero continuó con su vida e incluso mantuvo una relación de 10 años con el empresario Michel Kuri, la realidad es que parece ser que el público no deja de emparejarlos, al grado en el que cuando anunciaron que lanzarían su gira, Hasta que se nos hizo, muchas personas llegaron a comentara que les parecía increíble que los cantantes volvieran a estar juntos, aunque fuera como colegas en el escenario.

Recientemente, la intérprete de No me hablen de él anunció que su romance con el empresario había llegado a su fin, lo que levantó las sospechas de que, probablemente, esto habría ocurrido por todo el tiempo que pasaba con Mijares durante la mencionada gira, incluso, medios como Chisme No Like revelaron que Kuri se habría puesto celoso por la cercanía que existía entre los cantantes, aún luego de 12 años separados.

Es bajo este contexto que los medios de comunicación no se quisieron quedar con los brazos cruzados y acudieron a entrevistar a Lucerito Mijares en la alfombra roja de Anastasia, donde la protagonista de El Mago decidió poner fin a la ola de rumores que rodean a sus padres y reveló si es que los intérpretes están en proceso de retomar la historia de amor que concluyeron hace ya bastante tiempo.

"No creo, que chismezaso, la verdad es que estaría bastante raro, los veo muy felices a los dos con su gira de 'Hasta que se nos hizo' y estoy muy feliz de apoyarlos y este chismerio no sé de dónde salió.", sentenció la joven.

Fotografía de Lucerito Mijares

Pero esto no es todo, ya que, los miembros de la prensa la cuestionaron a Lucerito sobre cómo estaba lidiando su mamá con la pérdida de su relación, a lo que la adolescente mencionó que, en realidad no sabía mucho del tema, más allá del comunicado que Kuri y su progenitora colgaron a través de redes sociales, aún así destacó el hecho de que la está apoyando al 100 por ciento, esto pese a que se encuentra trabajando en El Mago.

"La verdad es que fíjense que yo no sé mucho, sé lo que escribieron, pero la verdad es que estoy apoyándola al 100 por ciento, y estoy intentando estar ahí para ella como ella ha estado para mí."

Luego de ello, Lucerito declaró que siempre estará al pendiente de sus padres, puesto aunque es su labor estar siempre al pendiente de los hijos, la realidad es que los hijos también tienen la obligación de apoyar a sus progenitores, creencia que ella misma parece estar aplicando al pie de la letra puesto, al parecer, ha sabido dividir su tiempo entre sus problemas personales y laborales.

