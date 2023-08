Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Existe un dicho que reza que "no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla", por lo que luego de meses de expectativas, Luis Miguel dio comienzo a su gran gira por diversos países. Dicha presentación dividió a sus fans, puesto el famoso hizo un par de cosas que ninguno de los presentes se pudo creer, mismas que abrieron el debate a través de las redes sociales.

Luis Miguel es uno de los cantantes más queridos y exitosos de América Latina, y es que, prácticamente desde su infancia logró ganarse el corazón del público mexicano, lo que le abrió las puertas para ser la gran estrella que es hoy en día; sin embargo, el intérprete de Amor, amor, amor, no siempre la ha tenido fácil, tal y como ocurrió en el primer concierto de su gira, en el Movistar Arena, en Buenos Aires, Argentina, donde no dejó muy feliz a parte de su público.

Resulta ser que el cantante de éxitos como La chica del bikini azul y No culpes a la noche dio de qué hablar en redes sociales como TikTok, donde denunciaron que el famoso habría arrancado su gira, Luis Miguel Tour, jugando sucio, puesto no habría cantado algunas canciones, en las que habría utilizado 'playback' para intentar engañar al público, hecho que molestó a muchos de los presentes, quienes más tarde compartieron la presunta evidencia en la plataforma de videos cortos.

El motivo por el que los fans consideraron que El Sol de México estaba haciendo trampa durante el concierto, surgió porque algunos notaron que el famoso cantaba demasiado lejos del micrófono, así como también hubo quienes mencionaron que el movimiento de sus labios estaba desfasado con lo que se reproducía en las bocinas de gran tamaño que se encontraban en el Movistar Arena. Cabe señalar que esta no es la primera vez que culpan a Luis Mi de hacer 'playback', ya que, en el 2019, ocurrió lo mismo, precisamente en el mencionado país sudamericano.

Pero esto no fue todo, ya que Luis Miguel también se aseguró de sorprender de manera grata a sus fans, ¿la razón? En determinado momento, el cantante se las arregló para crear una atmosfera romántica en el recinto, con éxitos como Será que no me amas; Amor, amor, amor o Dormir contigo; mientras hacia esto, el intérprete se dedicaba a mirar constantemente a su adorada novia, Paloma Cuevas.

Luego de ello, el famoso se dedicó a cantar en capela Cucurrucucú Paloma, lo que le dio un toque mucho más íntimo a la ocasión y es que, evidentemente, el cantante de Tengo todo excepto a ti le estaba dedicando esta última canción a su novia, hecho que fue captado por el público, quienes se reunieron en redes sociales para hablar sobre el radical cambio de Luis Miguel, quien únicamente le dedicó una canción a una mujer en el año 1986 y se trataba de su madre, para luego no volver a hacerlo... hasta ahora.

Fuentes: Tribuna/Agencias México