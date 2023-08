Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las maxifaldas son una de las tendencias que regresan para la temporada de otoño, y no es de extrañar, ya que son cómodas, versátiles y elegantes. Se tratan de faldas largas que llegan hasta los tobillos o más abajo, y pueden tener diferentes cortes, estampados y colores. Si quieres saber cómo usarlas, entonces no dejes de prestar atención, porque a continuación te enterarás.

¿Qué tipo de maxifalda elegir?

El primer paso para lucir una maxifalda es elegir el tipo que más te favorezca según tu silueta, tu estilo y la ocasión. Hay varios tipos de maxifaldas, como las plisadas, las rectas, las acampanadas, las de corte sirena, las de vuelo, las de tul, las de denim, las de punto, entre otras. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, así que te damos algunos consejos para elegir la mejor para ti:

- Siluetas altas y delgadas: Puedes usar cualquier tipo de maxifalda, pero te recomendamos las plisadas o las rectas, ya que te darán más movimiento y volumen. También puedes optar por las estampadas o las de colores vivos, ya que resaltarán tu figura.

- Siluetas bajas y delgadas: Te favorecen las maxifaldas de corte alto, ya que alargan tus piernas y tu torso. Evita las maxifaldas muy voluminosas o con muchos detalles, ya que te harán ver más pequeña. Opta por las lisas o con estampados pequeños, y combínalas con zapatos de tacón o plataforma.

Maxifalda con top color negro



- Silueta petit y curvilínea: Te aconsejamos las maxifaldas rectas o acampanadas, ya que se ajustan a tu cintura y disimulan tus caderas. Evita las maxifaldas plisadas o de vuelo, ya que te añadirán más volumen. Elige colores oscuros o neutros, y combínalas con zapatos de tacón o plataforma.

- Silueta alta y curvilínea: Puedes usar las maxifaldas de corte sirena o las de vuelo, ya que resaltarán tus curvas y tu altura. Evita las maxifaldas muy ajustadas o con estampados grandes, ya que te harán ver más ancha. Opta por colores claros o pastel, y combínalas con zapatos planos o con poco tacón.

¿Cómo combinar una maxifalda?

Una vez que hayas elegido tu maxifalda ideal, el siguiente paso es combinarla con el resto de tu outfit. Hay muchas opciones para crear looks diferentes con una maxifalda, desde los más casuales hasta los más formales, como en las ideas que verás a continuación:

- 'Look' casual y urbano: Combina una maxifalda de denim o de punto con una camiseta básica o un crop top, una chaqueta vaquera o de cuero, y unos sneakers o unas botas. Añade algunos accesorios como un sombrero, unas gafas de sol o un bolso bandolera.

Maxifalda con chamarra de cuero



- 'Look' bohemio y romántico: Usa una maxifalda de tul con una blusa fluida o un top de encaje, un chaleco o un kimono, y unas sandalias planas o unas alpargatas. Completa el 'look' con algunos complementos como un collar largo, unos pendientes colgantes o una diadema.

- 'Look' elegante: Para crear un aspecto sofisticado, utiliza una maxifalda plisada o recta con una camisa blanca o una blusa de seda, un blazer o un abrigo largo, y unos zapatos de salón o unas botas altas. Agrega algunos accesorios como un cinturón fino, un reloj o un clutch.

Fuentes: Tribuna