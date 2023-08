Poncho de Nigris tacha de 'hambreado' a Sergio Mayer y tienen dura pelea en 'LCDLF': "Viejo mugroso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los ánimos dentro de La Casa de los Famosos México se salieron de control debido a que dos de los habitantes más apoyados por el público tuvieron una inesperada pelea justo a días de que se conozca al ganador de la primera temporada. Se trata de Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes tuvieron una fuente discusión ante las cámaras de Televisa que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

Todo comenzó debido a que el influencer regiomontano platicó con Wendy Guevara para hacerle saber que 'El Tata' había cambiado su comportamiento hacia él debido a que ya no lo miraba ni siquiera a la cara y tenía un comportamiento "raro". La mañana de este viernes 4 de agosto, Poncho se levantó dispuesto a saber qué estaba pasando con el actor y político mexicano pero las cosas se salieron de control.

Cuando el esposo de Marcela Mistral encaró a su compañero del 'Team Infierno', este se resistió a mencionar alguna palabra y expuso: "Lo voy a hablar cuando yo lo tenga que hablar, cuando están despiertos todos y lo voy a hablar allá, no aquí, ni cuando tú quieras", dijo Sergio. Inmediatamente después, De Nigris respondió: "¿Qué es?, ¿De qué se trata? Ya estuvo, ya llevamos dos días así con la mala vibra, ¿Cuál es el problema? Ahorita que estoy nominado".

De Nigris inmediatamente después también acusó de traición a Sergio: "¿Quieres exhibir algo ante la gente para ganar? Tienes tanta hambre de ganar los cuatro millones que quieres empinar a tu amigo", dijo ya molesto. Después el regiomontano siguió al exgalán de telenovelas hasta el cuarto infierno y siguió atacándolo sin piedad: "Conmigo no, papá, ya no. Ya tengo 47 años, vamos a ver ahora con que sale el señor, que no le gustó".

Viejo mugroso", dijo el también empresario.

Después, Poncho le echó en cara a Sergio que durante las recientes nominaciones lo "cuidaron" para que no estuviera en riesgo de salir y aún así está molesto: "Cuando lo cuidamos en esta nominación, cuando decidimos que no fuera, ahora sale con que algo no le gustó". Después en la sala, el regio volvió a seguir insistiendo en que quería saber qué estaba pasando con el exGaribaldi pero él seguía firme en hablar cuando lo creyera necesario.

He sido paciente y tolerante y ahora se harán las cosas en el tiempo que sea prudente", manifestó Mayer.

Fuente: Tribuna y YouTube El 5