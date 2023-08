Se confirma que Sergio Corona, primer actor de Televisa, fue hospitalizado; este es su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Sergio Corona, quien tiene más de cinco décadas trabajando en Televisa, desató la preocupación de todos sus admiradores y fans luego de que se reportara que había sido hospitalizado por un presunto infarto. Luego de ser protagonista de memes y acaparar los titulares del espectáculo, hace algunas horas el protagonista de la serie Como dice el dicho rompió el silencio y explicó cuál es su estado de salud.

Fue el periodista Joel O'Farrill quien explicó que el fanático de Las Chivas del Guadalajara había sufrido un infarto al corazón después de la segunda quincena del mes de julio, por lo cual había requerido hospitalización de urgencia: "Don Sergio me dicen, sufrió un infarto, no tengo la fecha exacta, pero fue en la segunda quincena de julio, probablemente en los primeros días de esta segunda quincena", expresó el presentador.

Tras revelarse su delicado estado, el nombre de don Sergio de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales como Twitter ya que él es uno de los artistas más longevos que quedan en el espectáculo mexicano. Además, los internautas no pudieron evitar recordar que recientemente murieron grandes personalidades del Canal de Las Estrellas como Xavier López Chabelo, Ignacio López Tarso y Rebecca Jones.

Afortunadamente hace algunas horas el propio Sergio, quien ha grabado telenovelas como Pobre niña rica, De pocas, pocas pulgas, La Fea más bella y Hasta que el dinero nos separe, rompió el silencio y en una entrevista para el periódico El Universal compartió que se encuentra fuera de peligro. De la misma manera, el histrión de 94 años compartió cuáles habían sido los síntomas que lo llevaron al hospital, revelando que no se trató de un infarto como trascendió.

Don Sergio explicó que lleva más de una semana recuperándose satisfactoriamente: "Fue una combinación de malestares físicos, no llegó a infarto, pero inmediatamente el doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve en el hospital tres días, ya salí y he estado en reposo una semana y media", detalló el gran amigo de Manuel 'Loco' Valdés (qepd).

De la misma manera, Corona explicó que será dentro de pocos días cuando pueda retomar sus actividades diarias ya que se encuentra muy bien de salud: "Poco a poco me lo llevo y haciendo caminatas aquí en mi casa, ya estoy bien afortunadamente ya me recuperé. Ya me siento mucho mejor que la semana que entra ya recupero mi actividad", comentó el intérprete del querido personaje de 'Don Tomás'.

Fuente: Tribuna