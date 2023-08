Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido presentador, Mauricio Mancera, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que este en una reciente entrevista confesó que alguien de los vinculados con el Team 'Infierno' se le acercó para ofrecerle dinero para que así realizara campañas de apoyo a su favor y que siguiera dentro de La Casa de los Famosos México en una de sus nominaciones.

Como se sabe, el afamado reality show de 24 horas proveniente de Telemundo ha tenido un éxito arrasador dentro de la empresa San Ángel, pues su transmisión diaria en ViX, las galas en el canal 5, y las tendencias en redes sociales se han mantenido con unos muy altos niveles de audiencia, haciéndose viral cada cosa que tenga que ver con ellos, especialmente con el antes mencionado equipo que ha llegado casi intacto a la final.

Esto pues los representantes han mostrado una gran unidad entre ellos, pero primero que nada gracias a la famosa y muy querida influencer, Wendy Guevara, la cual se ha desarrollado y desenvuelto de una forma única, por lo que el público y varias celebridades se encuentran afirmando que ella se va a convertir en la gran ganadora de la primer temporada del mencionado reality show, dejando muy atrás a grandes celebridades.

Team 'Infierno'. Internet

Pero ahora, los nombres que están sonando con fuerza es el del regiomontano y polémico político, debido a que recientemente el expresentador del programa Hoy afirmó que los fans de uno de los integrantes del mencionado team se acercaron a él para ofrecerle dinero para que realizara campañas de apoyo a favor de esa celebridad que querían mantener dentro de la casa, y aunque no dio nombres, se ha dicho en varias ocasiones que Poncho y Sergio han comprado bots para obtener votos masivos.

Según lo revelado por Mancera, no fueron familiares o los representantes legales de ese hombre, sino que fueron miembros de su club de fans los que se le acercaron ofreciéndole cinco mil pesos para que en Twitter, Instagram y todas sus redes sociales pidiera apoyo para este y que les dijo de forma tajante que no lo haría, por lo que siguieron insistiendo y hasta le dijeron que le daría lo que pidiera.

Finalmente, el expresentador de Miembros al Aire dejó en claro que él no se dejó vender, y aunque le cuestionaron sobre de que celebridad se trataba este señaló que esa persona a la que tanto buscan salvar y compran votos aún se encuentra dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que no revelaría la identidad, además de que no quería perjudicarlo pues no sabía si esa persona estaba enterada de lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui