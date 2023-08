Shock en la Realeza, tras rumores de crisis, Meghan Markle celebra sus 42 sin el Príncipe Harry

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta los miles de fan de la Realeza han quedado en completo shock, pues en medio de los rumores de una crisis matrimonial, se ha dicho que Meghan Markle acaba de celebrar sus 42 años de una manera muy diferente a la esperada con varias amigas, pero sin su esposo, el Príncipe Harry, y tampoco sin los dos hijos que tienen juntos, despertando más las especulaciones.

Como se sabe, los duques de Sussex tienen desde el año del 2020 que no paran de generar un gran revuelo en todo el munod, debido a que decidieron dejar sus títulos reales, anunciando que se irían a Estados Unidos, debido a que no estaban felices en Londres y no querían que una tragedia llegara a su familia como sucedió hace casi 30 años con la madre de Harry, Lady Di, que perdió la vida siendo muy joven por el asedio de la prensa.

Pero tal parece que el acto de amor por parte del hijo del Rey Carlos III habría sido para nada, debido a que hace pocas semanas que han comenzado a salir a la luz diferentes rumores en que señalan que la pareja lamentablemente estarían a punto de terminar su amor y ya estarían separados en trámites de divorcio debido a que él no habría soportado las presiones lejos de su país y las manipulaciones de Markle.

Y aunque la mañana del pasado miércoles 2 de agosto, la pareja ha dejado muy en claro que están más que felices y enamorados al reaparecer juntos en un video publicado en su sitio web de Archewell, que se publicó para anunciar a los miembros de la Cohorte inaugural del Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable, en Page Six acaban de informar que la exactriz de Suite ha celebrado su cumpleaños 42 sin él.

Como se sabe, este viernes 4 de agosto se celebran 42 años de que Markle llegó al mundo, una fecha importante para un esposo, sin embargo, recientemente se declaró que la exintegrante de la Corona se fue a celebrar a inicios de esta semana sin Harry y con varias amigas, entre ellas Portia De Rossi, para ver el filme de Barbie, protagonizada por Margot Robbie, en uno de los cines de Santa Bárbara, California.

Y aparentemente, este festejo duró toda la noche, dado a que afirman que Meghan y sus amigas tras cenar, fueron abordadas por varias amigas que celebraban la despedida de soltera de la exactriz de Hollywood y según fuentes: "Meghan se acercó a desearle buena suerte a la novia", y también se habría tomado varias fotografías, además de pasar un rato charlando con el grupo que parecía admirarla.

