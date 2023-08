Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido presentador, Jorge 'El Burro' Van Rankin, recientemente acaba de dejar sorprendidos al emplear sus redes sociales para lanzarse en contra del programa Hoy, especialmente contra su productora, la famosa Andrea Rodríguez Doria, de la cual expuso un desplante ahora que se encuentran en uno de los momentos más significativos de la emisión, ¿acaso fue vetado de Televisa?

Como se sabe, Jorge es un reconocido presentador, actor y comediante que a lo largo de sus más de 30 años de carrera en la televisión ha estado de la mano de la empresa San Ángel, incluso un gran amigo del dueño de la televisora, Emilio Azcárraga, en la cual alrededor de dos décadas estuvo como presentador principal de su tan famoso programa matutino, siendo de los más longevos hasta el 2022.

Esto pues a mediados de dicho año el actor de 40 y 20 reveló que había terminado su tiempo dentro de la emisión, después de semanas de haber aparecido solamente entre dos o tres veces a la semana en el programa, y únicamente con sus entrevistas a famosos con la sección Pónganle la Cola al Burro, que aparentemente no tuvo el éxito deseado para los productores y fue despedido de la emisión.

Burro en Hoy. Internet

Pero, tras esta salida parecía que todo seguía en orden, pues aún mantenía amistad y cercanía con varios de los integrantes y jamás habló mal de la emisión, por lo que se esperaba verlo en la celebración de los 25 años al aire del programa, que se realizó el pasado jueves 3 de agosto y este viernes 4 de agosto, en donde se pudieron ver a grandes celebridades de la televisora y también a exconductores y productores de la emisión.

Sin embargo, pese a la larga trayectoria del 'Burro' en el programa, no estuvo presente y él mismo reveló que fue porque no fue requerido, ya que a través de su cuenta de Twitter compartió un video con los mejores momentos del programa con un mensaje en el que los felicita y que también revela su molestia: "Muchas felicidades a todos y cada uno de los que formamos parte del programa HOY, me hubiera gustado ir a felicitarlos, pero no fui requerido, ¡ni hablar! Felicidades".

Cabe mencionar que hasta el momento la tía de Andrea Escalona, también una de las presentadoras de la famosa emisión matutina, hasta el momento no se ha pronunciado con respecto al hecho de Van Rankin señalara de que a él no lo invitaron para formar parte de un momento tan importante dentro de historia de Hoy, pero se espera que pronto de algunas declaraciones al respecto de este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui