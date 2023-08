Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de múltiples acusaciones de santería y de hechizar a exparejas en contra de la famosa actriz y muy polémica presentadora, Galilea Montijo, su compañera y amiga, la reconocida cantante y también conductora, Raquel Bigorra, acaba de brindar una entrevista en la que reveló si es que su colega práctica la brujería dentro de los foros de Televisa como se ha dicho tanto tiempo.

Como es bien sabido, la famosa actriz y vedette cubana, Niurka Marcos, las últimas semanas ha arremetido con toda su ira en contra de la empresa San Ángel, pues después de que su hijo menor, Emilio Osorio, estuviera nominado y en riesgo de salir de La Casa de los Famosos México, ha comenzado a señalar favoritismos hacia el team 'Cielo', especialmente con Jorge Losa, declarando que la producción metía "mano negra".

Y aunque su hijo de salvó y desde entonces no ha estado en riesgo una vez más, la denominada 'Mujer Escándalo' no ha parado de señalar que Rosa María Noguerón, la productora de la emisión de 24 horas, es una mujer que está tratando de perjudicar al team 'Infierno' con sus dinámicas y apoyo al galán de novelas y deportistas de origen español, aunque este ya se encuentra dentro de la casa desde hace casi una semana.

Galilea Montijo. Internet

Pero, las coas no han sido solo contra los altos manos, pues en una ocasión también se lanzó contra la presentadora del programa Hoy, señalando que era santera y que sus hechizos y brujerías "son de los efectivos", dando a entender que lo que sea que haga sí funciona, lo que vino poco después de que en TV Notas dijeron que Montijo embrujó a un exnovio para que este no pudiera encontrar trabajo en ningún lado.

Ahora, la noche del pasado jueves 3 de agosto, la expresentadora de Venga la Alegría, también de origen cubano, señaló que la realidad era que la gente no entiende lo que es la santería y se creen todo lo que ven, pero que no, que no cree que Galilea sea una santera o que haga brujería, destacando que eso simplemente son inventos de la gente, incluso llevó a un experto del tema para hablarlo.

El hombre, se definió más que nada como un ser que neutraliza la brujería negra, que es un santero del amor, señalando que no es que embruje a alguien, sino que se usan los recursos naturales para limpiar el aura, alejar las envidias, los hechizos malos y el mal de ojo para purificar el alma atrayendo la paz y la armonía, por lo que Bigorra señaló que en caso de que Galilea fuera santera no perjudicaba a nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui