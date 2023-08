Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la hospitalización de urgencia del famoso y muy querido actor, Sergio Corona, en el matutino de Imagen TV sus presentadores acaban de dar noticias de su actual estado de salud y también expresaron que en el histrión de Televisa habían notado algo verdaderamente sorprendente antes de su crisis de salud el pasado mes de julio,

Como se sabe, fue la tarde del pasado jueves 3 de agosto cuando el reconocido periodista, Joel O'Farrill, informó que el querido y famoso actor de 92 años había sido hospitalizado de urgencia, afirmando que: "Don Sergio me dicen, sufrió un infarto, no tengo la fecha exacta, pero fue en la segunda quincena de julio, probablemente en los primeros días de esta segunda quincena", señalando que esto sería debido a un infarto al corazón.

Tras este hecho, unas cuantos minutos después, el famoso actor de Cómo Dice el Dicho salió a desmentir que haya sufrido un infarto, dando una inesperada entrevista para El Universal, declarando que: "Fue una combinación de malestares físicos, no llegó a infarto, pero inmediatamente el doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve en el hospital tres días, ya salí y he estado en reposo una semana y media".

Sergio Corona. Internet

Para concluir, dejó en claro que pese a su edad es un hombre que trata de mantenerse sano y en forma sin descuidar su salud, y que ahora tras este hecho confesando que: "Poco a poco me lo llevo y haciendo caminatas aquí en mi casa, ya estoy bien afortunadamente ya me recuperé. Ya me siento mucho mejor que la semana que entra ya recupero mi actividad", demostrando que está fuera de peligro.

Y ahora, la mañana de este viernes 4 de agosto, en Sale el Sol el famoso y polémico presentador, Gustavo Adolfo Infante, señaló que sí fue infarto, pero que era un hombre muy fuerte y actualmente estaba en su casa recuperándose favorablemente y como se supone que debía, además de que Alvarado agregó que ella convivió con Sergio días antes de tener que haber sido hospitalizado de emergencia.

Según lo narrado por la presentadora, el actor de novelas como Hasta Que El Dinero Nos Separe, señaló que poco antes del incidente lo vio y pudo notar que era un hombre que se veía fuerte, que seguía con una gran actitud, que sorprendentemente era el primero en levantarse y el último en acostarse durante las giras de su obra de teatro y que además de su personaje también ayuda a los jóvenes con sus consejos, destacando que le queda mucho tiempo aún.

Fuente: Tribuna del Yaqui