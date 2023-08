Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una extensa carrera de más de 40 años al aire, el famoso presentador y muy polémico periodista de los espectáculos, Pepillo Origel, recientemente acaba de dejar en claro que sí tiempo ante las pantallas ya estaría por llegar a su final, pues pronto le va a decir adiós a Televisa, debido a que también ya se va a retirar de la TV, dejando a todos en completo shock a sus miles de seguidores.

Pepillo, como se le conoce a Juan José, desde hace varios años es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos y confiables, por lo que ha pasado por muchas empresas y televisoras a lo largo, comenzando con su gran fama dentro de Ventaneando del cual salió supuestamente vetado de TV Azteca y envuelto en una fuerte pleito con la famosa y polémica presentadora, Pati Chapoy.

Después de esta salida, poco después se unió a la empresa San Ángel y obtuvo su propio programa, La Oreja, una vez que llegó a su final, se mantuvo dentro de la emisión con proyectos y en el 2020 fue miembro del programa Hoy, sin embargo, este ha señalado sus deseos para retirarse, afirmando que para él ya ha llegado el momento para que decir adiós y así lo reiteró el pasado jueves 3 de agosto.

Ante este hecho, Origel declaró que este 2023 podría ser el último año que lo veamos en la televisión, declarando que ya estaba más que listo para dejar de trabajar frente a las cámaras, por lo que podría ser que para el 2024 el programa Con Permiso solamente quedaría a cargo de su compañera, la famosa periodista de espectáculos, Martha Figueroa, y posiblemente un reemplazo, aunque no abordó dicho tema.

Pero, pese a que ya ha dado su deseo de retirarse, el famoso reportero de espectáculos sigue ejerciendo y parece podría ser que su intención se alargue, dado a que el mencionado programa se encuentra en uno de sus mejores momentos con unos altos niveles de rating.

Cabe mencionar que en el 2021 ya había dicho que dejaría la televisión con este contundente mensaje: "Así es, ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total. En unos meses será el adiós definitivo y no quiero volver a saber nada, ni aunque me hagan una buena propuesta laboral cambiaría de opinión, ya es tiempo de decir: ¡Hasta aquí!", sin embargo, continúo trabajando.

