Buenos Aires, Argentina.- Después de muchos años de espera y sobre todo, elevar las expectativas en torno a cómo sería su regreso a los escenarios, Luis Miguel demostró porqué es considerado uno de los artistas más importantes a nivel internacional. La Movistar Arena ubicada en Buenos Aires, fue el recinto que 'El Sol' eligió para reencontrarse de nueva cuenta con sus fans y por supuesto, el resultado fue un lleno total que además dejó un buen sabor de boca para aquellos que cloraron a todo pulmón cada uno de sus éxitos.

Los gritos y aplausos no se hicieron esperar con cada acorde que la agrupación que acompañaba al cantante de 53 años entonaba. Aquellos que fueron testigos del que fue el primer show del 'Luis Miguel Tour 2023' describieron el evento, según medios locales, como uno espectacular y esperado por mucho tiempo. "La emoción es inmensa", dijo uno de los fanáticos que celebró que 'Micky' se mostrara feliz y muy desenvuelto sobre el escenario.

Es un fenómeno" o "Necesitaba esto en mi vida… Sale 'El Sol' como un nuevo amanecer… lo quiero mucho", resaltaron los asistentes.

Algunos de los éxitos que 'LuisMi' interpretó fueron: La incondicional, Si te vas, Culpable o no, Entrégate, Ahora te puedes marchar, Suave o La chica del bikini azul, solo por mencionar algunos. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue que en plena ciudad sudamericana, Luis Miguel no dejó pasar la oportunidad e cantar con su mariachi. El elegido de la noche fue el Mariachi Vargas de Tecalitlán con el cual interpretó Te vas porque yo quiero que te vayas y La Bikina, éxitos que también fueron coreados por los asistentes.

Si bien el concierto de más de dos horas causó euforia en los asistentes, se reportó que además más fanáticos del famoso abarrotaron la entrada del Hotel Faena, ubicado a 40 minutos del Movistar Arena y donde se sabe, se hospeda desde el martes 1 de agosto, fecha en la cual arribó a dicho país acompañado de su novia, la diseñadora Paloma Cuevas. Pese a que los fans y hasta un imitador del 'Sol' esperaron poder convivir con él en las inmediaciones del recinto, el famoso no los pudo recibir por temas de logística.

Actualmente Argentina atraviesa por un tema económico que ha dado golpes a los ciudadanos; sin embargo, esto no ha sido motivo para que los fans no buscaran invertir sus recursos en al menos una de las 10 presentaciones que el cantante ofrecerá. "Tenía cinco computadoras prendidas para sacar las entradas. Mis amigas me prestaron tarjetas y saqué un crédito en el banco. Me tenía que mudar y me gasté la plata de la mudanza", resaltó una fanática a medio internacionales a modo de evidenciar que con tal de haber sido partícipe desesperado regreso de Luis Miguel valía la pena endeudarse más.

En redes sociales desde las 21:00 horas, tiempo local, se comenzaron a competir fragmentos de este concierto que, además de ser el primero de la gira, también es su primer presentación en más de cinco años. En México, el famoso ofrecerá presentaciones en Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia, Guadalajara y por supuesto la CDMX, localidades que agotó en minutos y por las cuales la reventa está por encima de los 25 mil pesos.

Fuente: Tribuna