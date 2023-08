Antonia, la hija de Sergio Mayer, saca las garras para defenderlo y le lanza porras en la 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actitud que ha tomado Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y ha dividido opiniones, a tal punto que ha sido considerado como un traidor por apartarse del 'Team Infierno' y lanzar acusaciones en contra de su equipo, es por eso que su hija Antonia sacó las garras para defenderlo y cree que la producción es la que le está jugando chueco.

A pesar de que logró su pase a la final en las últimas nominaciones, el exdiputado en lugar de estar tranquilo por el hecho de no correr riesgo de ser eliminado, se le fue en contra a Poncho de Nigris y ambos se estuvieron lanzando ácidos comentarios, pero nadie comprendía su molestia y se le acusó de querer tratar de desestabilizarlos, así como de querer romper con su pacto para iniciar su juego individual.

Tras los ataques que ha recibido en redes sociales, la hija mayor del actor subió un video a su cuenta oficial de Instagram, donde destacó que confía en su lealtad, así como en sus valores, por lo que no cree que busque darle una puñalada por la espalda a su equipo, al contrario cree lo están orillando a comportarse así sin importarles que se está viendo afectado.

Instagram @mayer.antonia

Yo sé que mi papá no traicionaría al 'Team Infierno' a menos que la producción se esté metiendo y diciendo cosas que no. Yo sé cómo es mi papá", aseguró la joven.

De igual forma, indicó que sabe que su progenitor no la está pasando bien, así que fue a motivarlo y hacer que entre en razón, pues no quiere que siga dejando que metan cizaña en su contra: "Yo sé que se metió la producción y metió cizaña o igual es un reto, no tengo idea, pero sé mi papá es un leal y cumple su palabra que cumple cuando se la da a alguien".

Aunque han puesto seguridad a las afueras del inmueble para impedir que acudan a echar porras, Antonia se las ingenió y con megáfono en mano fue a gritarle que no se enganche, dado que todos quieren al 'Team Infierno' unido, además de expresarle su cariño y para su fortuna su papá pudo escuchar su mensaje y hasta Wendy Guevara la alcanzó a saludar.

Sin duda, esto fue una inyección anímica para Sergio Mayer, quien ya se prepara para competir por el premio de cuatro millones de pesos y en medio de la polémica decidió aclarar con su equipo su verdadera molestia, la cual se dio debido a que no lo eligieron para ir a la nominación, pues le hubiera gustado competir como lo hizo durante toda la temporada.

Fuente: Tribuna