¡Arrastrada! Kimberly 'La Más Preciosa' explota contra Charlotte Lascurain en medio de los MTV Miaw

Ciudad de México.- Vaya encontronazo que protagonizaron Kimberly 'La Más Preciosa' y Charlotte Lascurain en plena entrega de los premios MTV Miaw 2023, donde ambas estuvieron como invitadas, pero la intérprete de Muy pegriloso no se guardó nada y la paro en seco, pues no soportó que hablara de ella a sus espaldas y mucho menos que se metiera con su prometido.

Cabe recordar que Lascurain ya traía pleito con 'Las Perdidas' desde hace algún tiempo, en particular con Paola Suárez, pero en una entrevista decidió opinar acerca de la relación de Kim, asegurando que su galán únicamente buscaba colgarse de su fama y que le había pedido matrimonio por puro interés, por lo que puso en duda que realmente la amara y deseo que encontrara alguien mejor.

Pero eso no fue todo, pues después en un en vivo reconoció que Oscar Barajas es atractivo y a manera de broma dijo que se lo iba a bajar, así que al tenerla de frente no dudó en hacerle un reclamo y poco le importó que Charlotte estuviera grabando un video, así como la presencia de varias celebridades que quedaron en shock al ver su discusión.

¿Por qué andas diciendo eso de él? Mira en tu TikTok dijiste que me lo ibas a quitar y que ni modo que soporte, pero sabes que él es mi novio y yo soy muy tóxica y esto me incomoda mucho. Te lo digo para que no toques el tema, yo defiendo lo mío", expresó molesta Kimberly.

Por su parte, Charlotte se vio prudente y la dejó hablar, aunque le recordó que es figura pública y que se expone a que puedan opinar de ella, pero 'La Más Preciosa' le advirtió que lo que quiera lo haga de manera personal y que no se meta con su novio: "A mí me encanta la polémica, la gente sabe que no soy dejada de nadie. Desafortunadamente para las que andan de arrastradas con él ya regresó conmigo".

Aunque hace aproximadamente un mes, Oscar Barajas dio por concluida su relación, ambos han platicado y recientemente regresaron, por lo que Kimberly 'La Más Preciosa' ya dejó en claro que no está dispuesta a dejar que nadie se entrometa entre ellos, ni tampoco que critiquen a su pareja ya que confía en que su amor es auténtico y no descarta que puedan retomar sus planes de boda.

¿Quién es el novio de Kimberly 'La Más Preciosa'?

Es poca la información que se tiene del novio de Kimberly 'La más Preciosa', salvó que su nombre es Oscar Barajas y de acuerdo a lo que publica en redes sociales trabaja en el área médica, aunque se desconoce cuál es su rol dentro del hospital y ha preferido mantener un perfil bajo frente a los medios de comunicación.

