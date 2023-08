Charly López reacciona a la broma que le hicieron a Nicola Porcella: "Le hubiera dado un patadón"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por las dinámicas y las interacciones de los concursantes, aunque Sergio Mayer ha estado en el centro de la polémica por una broma pesada que le realizó a su compañero Nicola Porcella, lo cual desató indignación y hubo quienes llegaron a pedir su eliminación automática por haberle faltado el respeto.

Fue en una de las fiestas temáticas, donde después de bailar y beber se dispusieron a descansar, pero antes de dormir Wendy Guevara le bajó la ropa interior al peruano, así que el exdiputado se quiso sumar y lo derribó al suelo, le untó crema en el trasero e intento introducirle un peine, acto que fue calificado por algunos como un abuso y acoso sexual que pidieron no normalizar.

El revuelo que causó este acto fue tal que incluso la agencia del actor se pronunció, advirtiendo que podrían emprender acciones legales contra los involucrados; sin embargo, Nicola fue llamado al confesionario para aclarar si se sintió agredido y lo negó, asegurando que es la forma en que se llevan, aunque reconoció que se les paso la mano, así que únicamente les pidieron a todos que se conduzcan con respeto en las grabaciones.

Bajo este contexto, el reportero Ernesto Buitrón abordó a Charly López, quien es amigo de Sergio Mayer e integrante del grupo Garibaldi, aunque a pesar de los años que lleva de conocerlo y de su estrecha relación no aprueba lo que hizo y lo califica como un acto denigrante que traspasó la línea del juego, aunque reconoce que debido al encierro toman las cosas de manera diferente.

Lo vimos fuerte desde afuera, lo vimos muy agresivo, se me hizo como denigrante desde mi punto de vista, pero el que lo vivió es el que lo tiene que decir".

El ex de Ingrid Coronado indicó que nunca había visto tan llevado al creador de Solo Para Mujeres: "La verdad es que como brothers de toda la vida que hemos sido, sí nos llevamos pesado, pero no a ese grado", aseguró el también conductor, pues aunque le parece normal que le hayan bajado el pantalón, no que le hayan realizado tocamientos inapropiados.

Charly López fue tajante y asegura que si él hubiera estado en la posición de Nicola Porcella no se hubiera dejado, porque no es así de llevado y son cosas que no tolera, así que no hubiera dudado en ponerlos en su lugar: "Yo si me prendo, entonces eso de manos, de quitarte y agarrarte nunca. La neta yo sí le suelto un patadón aunque me saquen del programa, una cosa es el juego y otra es la agresión".

