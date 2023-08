Filtran nuevo VIDEO de Yahritza Y Su Esencia en el que desprecian a fans de habla hispana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Prácticamente desde que comenzó esta primera semana del mes de agosto, el trío de cantantes de corridos tumbados mexicanos bélicos, Yahritza y Su Esencia se han mantenido en el interior del ojo del huracán ¿la razón?, se filtró un video en el que los jóvenes mostraron su disgusto a algunos aspectos de México, como lo ruidoso que podía llegar a ser en algunas ocasiones o el sazón de la comida, la cual no terminó por convencer a los hermanos de la joven.

Esta situación provocó que los miles de fans mexicanos de los cantantes se molestaran y comenzaran a demostrar su desprecio hacia el trío, llegando al grado de criticar prácticamente cada publicación de la banda, a quienes tacharon de "delicados" y de "cara de nopal", esto según los comentarios en las redes sociales como Twitter y en la cuenta de TikTok de la propia Yahritza a quien solamente le han llovido insultos.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, las personas de Internet se las ingeniaron para traer de vuelta un video de un vivo que Yahritza lanzó hace algún tiempo, en el que se le ve mostrar cierto desprecio a sus fans de habla hispana. En el clip (que ya se volvió viral en la plataforma de videos cortos de China), se puede apreciar que algunos fans le hablan en español, lo que la hace enfurecer, al grado en el que contesta: "No me estés hablando en español, no me estés hablando en español, por favor."

Fotografía de Yahritza y su Esencia

Debido a ello, varios de los presentes en el en vivo le respondieron que era una cantante con sangre mexicana (sus padres son del estado de Michoacán), así como también le recordaron que canta música en español, por lo que le dijeron que tendría que hablar en dicho idioma para dirigirse a su audiencia, puesto la gran mayoría de ellos no hablan inglés y no comprenden lo que ella dice. Es para este punto que la intérprete se molesta aún más y responde:

"Eso no significa, nada más porque canto en español, la gente me escucha que soy de México, no importa. Si yo hablo inglés más que español, sino me quieren escuchar, pues hablar inglés y cuando quiera hablar en español, voy a hablar en español. Yo pienso que sino les gusta se pueden retirar."

Pero esto no es todo, ya que también salió a la luz una entrevista en la que se puede apreciar que le preguntan al trío sobre cómo se sienten de ser comparados con estrellas de talla mundial, como es el caso de Selena Quintanilla, quien era mexico-americana, así como también se hizo acreedora al titulo de 'La Reina del Tex-Mex', aunque la respuesta de los jóvenes dejó impresionada a la audiencia, ya que, aseguraron que no deseaban ser comparados con ella.

Según las declaraciones dubitativas de los jóvenes, lo que ellos querían era ser reconocidos por su propia marca personal, así como por su estilo de música, por los que les desagradaba que los compraran con la afamada cantante de Como la Flor, luego de que se desató la polémica por hablar declarar que no les gustaba la comida de México, varios usuarios se unieron en redes sociales para declarar que Selena era más humilde y amable con su público que ellos.

Fuentes: Tribuna