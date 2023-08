FOTOS: Tras el éxito en taquilla, Mattel pone a la venta a la 'Barbie rarita'; esto debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estreno de la película Barbie sucedido el pasado 20 de julio se ha convertido en un suceso a nivel mundial pues además de haber recaudado millones de dólares en taquilla, también ha permitido que su directora, la actriz Greta Gerwig, sea la primer mujer en romper un récord de audiencia. Si bien este proyecto era uno de los más esperados del verano, ahora parece que Mattel se ha puesto las pilas y no solo sacó provecho de las miles de muñecas que se vendieron en el marco del estreno, sino que además ya saco una muñeca inspirada en el personaje de la actriz Kate McKinnon.

La directora de esta cinta buscó no dejar que ningún detalle se le pasara para transportar a la audiencia a 'Barbieland'. Muñecas de diversas épocas, tanto las que fueron un éxito en el mercado como las que también representaron un fracaso para la empresa, se incluyeron en el primer live action de la muñeca más famosa de todos los tiempos. Así, pudimos ver a las Barbies gimnastas, doctoras, físicas, astronautas, inclusivas y hasta la muñeca embrazada que generó polémica en su tiempo, forman parte del casting. No obstante, la muñeca que acaba con un aspecto modificado por su dueña, es una de las que más ha llamado la atención de la audiencia, especialmente porque es denominada la 'Barbie rarita'.

Fue el pasado viernes 4 de agosto la empresa Mattel anunció que se pondría a la venta una muñeca inspirada en el personaje interpretado por la actriz Kate McKinnon, una Barbie que se explica en la cinta, luego de salir en perfectas condiciones de su caja, resulta con el cabello quemado, cortado, pintado e incluso las extremidades sufren en la misma suerte debido a que las niñas de todo el mundo juegan muy brusco con ellas. Esta nueva muñeca luce el mismo atuendo que la actriz utiliza durante las primeras escenas de la película.

Foto: Twitter

Aquellos que deseen incluir a esta peculiar muñeca dentro de su colección, deberán pre-ordenarla a través de la página oficial de Mattel, misma que anunció que será hasta el próximo 18 de agosto cuando se cierren los pedidos. Es importante tomar en cuenta que los envíos de las 'Barbies raritas' que se vendan, no serán enviadas de manera inmediata si no que a partir del 31 de mayo de 2024 comenzarán a surtirse los pedidos, de tal manera que si se pensaba en utilizar este artículo como un regalo de Navidad, éste no estará disponible para entonces.

En cuanto al precio Mattel informó que cuenta con un valor de 50 dólares más gastos de envío, precio que traducido a pesos mexicanos representa una inversión de 854 pesos, aproximadamente. Hasta ahora se desconoce el número de Barbies inspiradas en este personaje que estarán disponibles en el mercado. No obstante, también ha trascendido que otras de las novedades que se informaron están ya en la venta en l página oficial de Mattel, son sudaderas que Ryan Gosling muestra al final de la cinta con la leyenda "I am Kenough", las cuales tienen un valor de 60 dólares por unidad.

Foto: Twitter

Con la salida de la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la marca 'Barbie' se posicionó como una de las más vendidas a nivel mundial. En México, la derrama fue de más de cuatro millones de pesos sin tomar en cuneta los productos no oficiales que se pusieron a la venta a través de establecimientos informales. Se espera que al menos en lo que resta del año, las ganancias en torno a esta popular muñeca sigan en aumento.

Fuente: Tribuna