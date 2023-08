'LCDLFM': Agustín Fernández rompe el silencio y revela si mantuvo una amorío con Nicola Porcella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado, 5 de agosto, trascendió una entrevista que el medio TV Notas le hizo al amigo del primer finalista de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella, en la que se hablaron de diversos temas, desde qué le parecía la forma de jugar del peruano, hasta si creía que podía existir una relación amorosa entre Wendy Guevara y el exparticipante de Reto 4 Elementos, lo que dejó sorprendidos a propios y ajenos.

De acuerdo con declaraciones de Fernández, él mantiene una gran amistad con Porcella desde el año 2020, momento en el que ambos participaron en el reality show Guerreros. Supuestamente, su primera interacción con Nicola fue cuando la celebridad se encontraba sentado a solas en una combi, por lo que decidió aproximarse a hacerle la conversación; fue entonces que se dio cuenta de que ambos tenían un gran parecido.

Agustín mencionó que Nicola había tenido una manera magistral de jugar, puesto pese a que en un inicio la gente no confiaba lo suficiente en él y consideraban que lo único que quería era utilizar a Wendy Guevara para su propio beneficio, la realidad es que en todo momento se mostró honesto con los de su equipo y con los amigos que hizo en el interior del juego, hecho que lo hizo ganarse el corazón de la gente, esto a pesar de que todo el team infierno ha hablado mal de él en algún momento.

Por otro lado, Agustín habló un poco de la química que existe entre Wendy y Nicola, pareja que desde un inicio parecía que se consolidaría dentro de las paredes de la mansión, pero desde la perspectiva de Fernández, todo se habría tratado de una broma por parte de Porcella, debido a que el peruano en realidad no sería pansexual, ya que, todo lo habría dicho en tono de diversión frente a Apio Quijano y la propia influencer.

"Por ejemplo, cuando dijo que era pansexual, era una broma, que le siguió a Apio y a Wendy. Si le dicen que se vista de mujer lo hace y por eso es muy divertido."

Como algunos recordarán, desde hace algún tiempo, se ha teorizado que Nicola y Agustín sostuvieron una relación amorosa cuando el peruano se encontraba fuera de La Casa de los Famosos, pero la realidad sería una muy distinta, puesto según lo dicho por Fernández, no hubo ningún vínculo de ese nivel, por le contrario, ambos son grandes amigos: "Nos jodemos todo el tiempo (...) No es verdad (que seamos pareja) y él no duda de su sexualidad."

Asimismo, el modelo aprovechó la ocasión para echar por tierra toda teoría de que él ingresaría durante la última semana de La Casa de los Famosos México para poder pasar tiempo con Nicola, también reveló que no ha recibido ninguna propuesta por parte de la producción, resaltando el hecho de que si bien, esto le parecería algo divertido de hacer, lo cierto es no ingresaría al reality show.

Fuentes: Tribuna