Luto en TV Azteca: Tras ser hospitalizado, muere Robert Alexander, esposo de Verónica Gallardo

Ciudad de México.- El presentador de televisión Robert Alexander Kalish, falleció esta tarde de sábado 5 de agosto, luego de que se informara que fue hospitalizado de emergencia por fuertes dolores estomacales. Hace unas horas, su esposa, la conductora, Verónica Gallardo compartió a TVNotas que su esposo se encontraba delicado de salud y que sería trasladado a otro hospital para que le realizaran de manera urgente una endoscopía.

La periodista de espectáculos recordada por su popel en el programa La Oreja, reveló que su esposo se encontraba en una situación crítica de salud, sin embargo, él no le había comunicado la gravedad de su estado. "Hace 3 días tuvo problemas para evacuar, le di un laxante pero no tuvo efecto. Me comuniqué con su médico y me recetó medicamentos. Luego, tuvo una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que comenzó a sangrar", explicó Gallardo.

Además, Verónica enfrentó dificultades para conseguir atención en el hospital de especialidades, ya que al llevar a su esposo al centro médico, le informaron que no podían recibirlo debido a que el encargado de los estudios que se necesitaban no se encontraba y regresaría hasta el lunes. Por la urgencia, la conductora optó por trasladar a Robert a un hospital ubicado en la colonia Iztaccihuatl, de la Ciudad de México.

La conductora también informó que su esposo, Robert Alexander, requirió una colonoscopia para determinar la causa del sangrado en las heces. Además de realizarle una cirugía de emergencia, sin embargo, lamentablemente el conductor perdió la vida a los 74 años de edad. Cabe mencionar que el pasado mes de junio, Verónica de, 63 años, le reveló a sus seguidores de redes sociales que se encontraba enferma gravedad.

La periodista tuvo que parar sus publicaciones en YouTube ya que expresó que sentía mal: "Me ven mal, me siento peor, peor, horrible, estoy toda cansada, no sé qué tengo". Poco después, explicó cómo se encontraba de salud y qué había sido lo que la llevó a parar al hospital. De acuerdo con sus palabras, sus dolencias se debieron a una infección de E. coli, la cual le causó fiebres y dolencias estomacales.

El programa Gringo en México

Robert Alexander nació el 26 de noviembre de 1948 y tenía 26 años casado con Verónica Gallardo con quien procreó un hijo que actualmente tiene 25 años de edad. El programa Gringo en México (GEM) que era conducido por Robert, tuvo una primera emisión un 20 de abril del 2007 y fue transmitido durante años por Unicable, estaba enfocado en conocer ciertos destinos del país además de toda la gastronomía mexicana.

El hombre nacido en Estados Unidos nunca abandonó su pasión por la conducción y los últimos días de su vida los dedicó a crear contenido de viajes y comida en su canal de YouTube, visitando también sus sitios favoritos de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna