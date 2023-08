Maya Nazor cumple su sueño y deleita la pupila de sus fans con atrevida portada de revista; así luce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal como lo había anunciado desde hace algunas semanas, Maya Nazor se convirtió en una 'Conejita' de la revista Playboy, donde posó atrevida y conquistó a sus fans, asegurando que con esto logró cumplir su sueño de adolescente y espera que no sea la única colaboración, pues más allá de quitarse la ropa quiere enviar un poderoso mensaje de amor propio a las mujeres.

Fue hace un par de días cuando la revista compartió desde sus redes sociales las imágenes y la portada que realizó la famosa creadora de contenido, quien se dejó ver recostada en el suelo de un cuarto color blanco, el cual contrasta perfecto con su diminuta lencería café que combinó con su maquillaje y su cabellera rubia que optó por llevarla con un semirecogido y ondas definidas.

También, mostró un adelanto de lo que se puede ver dentro de la publicación que estará disponible en este mes de agosto. En esta postal, Maya dejó ver más a detalle sus prendas con transparencias y decorado con flores de tela en la parte de las bragas, aunque también posó como Dios la trajo al mundo con unas imágenes bastante cuidadas al estilo de la revista que parece tendrá gran éxito con esta edición.

"Llegó el momento de enseñarles la portada de agosto para @playboymx. 'Me siento libre, plena y hermosa, gracias por su apoyo y cariño", escribió Maya en su cuenta oficial de Instagram junto a sus imágenes que de inmediato sumaron miles de reacciones y comentarios en los que le destacaron su belleza y envidiable figura.

En la entrevista que dio a la publicación, Maya Nazor confesó que era su sueño formar parte de ese proyecto desde que tenía 15 años, dado que le gusta la forma imponente en que presentan a la mujer: "Siempre ha mostrado la belleza y la sexualidad de la mujer empoderada", así mismo destacó que busca motivar a las mamás a que no dejen de lado sus sueños y su lado atrevido, pues la maternidad para ella no ha sido ningún impedimento.

Desde que me volví mamá valoro más mi cuerpo. Mi cuerpo ha hecho cosas maravillosas y el cuerpo de las mujeres es de admirar, es bello de todas las formas más allá de lo superficial y ahora que hice estas fotos, un año después de haber tenido a mi hijo, es súper importante para mí".

No obstante, a pesar de todo el furor que causó con su sesión fotográfica, la joven no estuvo exenta de críticas y comparaciones, pero ha demostrado que le tiene sin cuidado el qué dirán y ahora que se aumentó el pecho está dispuesta a volverlo a hacer, pues si de algo se siente orgullosa es de su cuerpo, así que no sería extraño que de nuevo pose para esta o alguna otra publicación para adultos.

