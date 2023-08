"Que te valga ve...": Poncho de Nigris y Sergio Mayer se dicen sus verdades y pelean en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la tensión entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer ha estado a tope debido a que el exintegrante de Garibaldi tomó su distancia del influencer y este temió que todo lo que logró el team Infierno a lo largo de la temporada se fuera por el 'caño'. Aunque el exactor de Televisa ya expuso qué le molestó de sus compañeros, durante la noche del viernes los famosos tuvieron una nueva discusión ante las cámaras de La Casa de los Famosos México.

Todo comenzó cuando el esposo de Issabela Camil le aplicó la 'ley del hielo' al originario de Monterrey, Nuevo León, y este decidió enfrentarlo pero fue hasta que empezó la gala del viernes que Sergio decidió explicar qué había sucedido. De acuerdo con sus palabras, no le pareció que los integrantes del team Infierno decidieran salvarlo en la última nominación pues él quería 'probarse' en la última semana del reality.

Aunque se suponía que el tema ya había sido aclarado, después de la última fiesta de La Casa de los Famosos México Sergio y De Nigris volvieron a tener una acalorada pelea en los sillones que están junto a la alberca: "Él está enojado porque no salió (nominado) y quiere ser protagonista, ya eres protagonista Sergio, ya eres protagonista", dijo el también cantante y empresario regiomontano.

Pero la cosa no paró ahí y es que Poncho de nueva cuenta sacó los trapitos sucios al sol y volvió a tachar al político mexicano de ser un 'hambreado': "Ya estás jugando solo y yo todavía no llego a la final, ya estás jugando solo y sabes que yo soy una competencia fuerte para ti. Por eso estás así, cabr...". Por su parte, el creador de Solo para mujeres recriminó al regio por haber nominado a Emilio Osorio: "Pusiste en riesgo a Emilio, ¿por qué mandaron a Emilio?".

Que te valga ver... lo que hagamos. Nos pusimos de acuerdo", respondió sarcástico.

Mientras la discusión entre Sergio y Poncho parecía no tener fin, los famosos 'La Barby' Juárez, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara seguían atónitos: "La traes conmigo porque es personal", dijo el esposo de Marcela Mistral. Incluso, De Nigris sacó a la luz que presuntamente el actor mexicano los "explotó" a ellos y a sus compañeros de Solo para mujeres, por lo que aseguró que todos "lo odian".

Debido a estas fuertes declaraciones, el actor de telenovelas como La fea más bella y Abismo de Pasión subió la voz y le declaró la guerra a Poncho: "Te estoy diciendo lo que hiciste, no digas que me cuidas, no necesito que me cuides”, gritó Sergio y posteriormente aseguró que había sido traicionado por el regiomontano: "Tú me volviste a traicionar igual que hace 20 años. Me la aplicaste otra vez a mis espaldas".

Fuente: Tribuna y YouTube El 5