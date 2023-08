'Survivor México': Así fue la repentina eliminación de Natalia Barquet, ¿justa y necesaria?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Survivor México cerró su onceavo ciclo de competencia y tal como lo indican las reglas, los competidores tuvieron que pelear por su lugar en una intensa batalla en la que Natalia Barquet no salió bien librada, pues tras no superar a sus rivales se convirtió en la primera eliminada de la etapa de la fusión, teniendo que despedirse de su sueño dentro del reality, así como de la posibilidad de embolsarse el premio de dos millones de pesos.

Al haberse extinguido las tribus, ahora cada uno de manera individual tuvo que buscar la forma salvarse con el collar de inmunidad, así que Carlos Warrior puso esta vez tres en disputa en diferentes pruebas en las que tenían que superar varias etapas y Aarón Albores, Aranza Carreiro, así como Kenta Sakurai fueron los vencedores, por lo que de manera automática aseguraron su pase a la siguiente semana.

Los bandos están definidos, pues a pesar de que el juego ya es individual, algunos decidieron aliarse para tratar de llegar juntos lo más lejos posible, tal es el caso de la llamada 'Santísima Trinidad', la cual conforman Nahomi Mejía, Ximena Duggan, Alejandra Saadi y Kenta Sakurai, así que cansados de sus juegos, Pablo Martí se convirtió en su oposición y junto Aarón Albores, Sergio Torres, Eduardo T-Rex y Natalia buscan extinguirlos.

Tras llegar al Concejo Tribal se dieron a conocer los votos y algunos expresaron sus motivos del por qué quieren fuera a determinado participante, así que tras realizarse el conteo se determinó que los que irían al duelo de extinción serían Natalia, T-Rex, Duggan y Nahomi, quienes tenían que cumplir con un reto de mucha concentración y equilibrio al estar parados sobre pequeñas vigas de madera sosteniendo una paleta de madera con una pelota que jamás debía tocar la arena.

Apenas arrancaba el duelo cuando Natalia Barquet hizo un movimiento en falso y terminó eliminada, algo que para muchos ya era necesario, pues nunca tuvo un destacado rendimiento en las pruebas, además de que se hizo de algunos enemigos que ya ansiaban su salida, así que ahora está a nada de reencontrarse con sus seres queridos luego de meses sin contacto.

La artemarcialista se fue orgullosa del trabajo que logró hacer y de los miedos que pudo superar, aunque reconoce le hubiera gustado seguir avanzando: "Yo llegue sin ninguna estrategia, mi único mensaje era que a veces nos tenemos nada más a nosotros y debido a lo que me dedico me toca chocar puños con gente que es buleada, que siempre la exilian de sus grupos, gente que marginan, abusan, violentan todos los días. Me voy contenta porque me demostré que soy esa persona", dijo a su salida.

Finalmente, Natalia dijo no guardar rencor por todas las veces que la enviaban al exilio ni que complotaban para votar por ella, al contrario le envió buenos deseos a todos sus compañeros y les abrió las puertas de su casa a todos para que puedan reunirse cuando termine el show y puedan conocerse bajo otras condiciones, sin la presión del juego, el hambre y las incomodidades que pasan.

