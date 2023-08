Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del escándalo que supuso la separación entre el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué con la cantante colombiana Shakira, los rumores en torno a relaciones de ambos con otras personas han sido una frecuente en medios de comunicación internacional. Si bien el futbolista de origen catalán ya ha formalizado su relación con la joven Clara Chía, al parecer la intérprete de Te Felicito o Suerte sigue en busca del amor. Es aquí donde surge de nueva cuenta el nombre del piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton con quien dicen, sí hay algo más que una amistad.

Tanto el corredor de autos como la cantante fueron vistos por primera vez en el marco en el que se llevó acabo el Gran Premio de Miami; ambos famosos fueron vistos en un restaurante de lujo y tras ello fueron captados disfrutando de una tarde en yate. La cantante de 46 años de edad además fue una de las invitadas especiales de la escudería Mercedes para apoyar al británico durante el Gran Premio de Barcelona; sin embargo, a pesar de que la revista People insistió en que ambos sí estaban saliendo a modo de conocerse mejor y sobretodo averiguar qué tan compatibles era como pareja, surgió el rumor respecto a que el heptacampeón le había hecho un desplante al originaria de Barranquilla al negarle el acceso a las carreras.

Pese a que poco a poco quedó descartada la posibilidad de qué hubiera una relación entre Lewis Hamilton y Shakira, más cuando en el podcast español denominado Mamarazzis se dijo que la única intención que tuvo la colombiana de acercarse al piloto fue para darle celos a su expareja, causando que así el británico se sintiera utilizado, ahora sea rumorado que ambos siguen siendo vistos juntos en diversas reuniones e incluso siempre han presumido de ser algo más que amigos.

Foto: Twitter

La persona encargada de asegurar que sí hay algo más entre ambos famosos, fue el paparazzi Jordi Martin quien se sabe, ha sido uno de los que ha seguido a Shakira en más de una década. El comunicador insistió que ambos sí tienen algo serio pero dejaron en claro que no tienen prohibido salir con otra persona, por lo cual mantienen una relación abierta que en términos más coloquiales es conocida como una relación de "amigos con derechos". Bajo esa tónica, se justificaría el motivo por el cual el piloto recientemente fue visto con otras personalidades, entre ellas la actriz mexicana Eiza González.

He hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre Shakira y Hamilton, siempre ha habido una amista bonita. Y que entre ellos, me confirman, que ha habido algo más que una amistad. Entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen".

Foto: Twitter

Hasta este momento el equipo del corredor de carreras no se ha pronunciado al tiempo que tampoco lo ha hecho Shakira no obstante ninguno de los dos involucrados ha dado una declaración oficial respecto a si en verdad hay una relación que podría tornarse en una más seria. El próximo 25, 26 y 27 de agosto, Lewis Hamilton retoma la actividad con la Fórmula 1 debido a que se llevará acabo el Gran Premio de los Países Bajos, en tanto la cantante Shakira se mantiene enfocada no sólo a repuntar su carrera sino también enfocarse a sus hijos.

El pasado viernes 4 de agosto se informó que Shakira y Lewis Hamilton se habían "reconciliado" luego de pasar unos días en la villa Coco Loco ubicada en las paradisiacas playas de Ibiza. Mientras la Fórmula 1 retomar actividades, el piloto cuenta con tiempo libre que podría aprovechar para seguir departiendo con la colombiana. La mansión en la cual se dijo ambos pasaron la noche juntos cuenta con terrazas de lujo piscinas e incluso una de las más privilegiadas vista al mar.

Villa Coco Loco, lugar donde pasaron la noche Shakira y Lewis Hamilton

Fuente: Tribuna