VIDEO: Carin León entra a 'LCDLFM' y sorprende a Wendy y Nicola con una romántica serenata

Ciudad de México.- A tan sólo unos días en la gran final del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos, las sorpresas para los concursantes que se mantienen en la recta final no paran, y es que tras recibir la visita inesperada del productor Juan Osorio quien apoyó a su hijo Emilio, el siguiente invitado especial fue nada más y nada menos que el cantante de regional mexicano Carin León, quien deleitó a los habitantes con un mini concierto aunque al final dijo ser más partidario del 'Team Infierno', tanto que no dejó pasar la oportunidad de dedicar un tema especial a dos de los integrantes del mismo.

La presencia del cantante se dio en la ya tradicional fiesta de cada noche de viernes. Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y 'La Barby' Juárez, se concentraron en el patio de la casa para disfrutar de varios temas del famoso originario de Hermosillo, Sonora, mismos que permitieron mantener los sentimientos a flor de piel. No obstante, antes de concluir con su participación, el intérprete fue enfático en que quería hacer una dedicatoria especial para la que hasta el momento es su pareja favorita, es decir, 'La perdida' y el exfutbolista peruano.

La inesperada visita del cantante fue bien recibida por los seis habitantes de la casa; sin embargo, León hizo que un momento se volviera viral y es que dedicó el tema Primera Cita a 'Wencola', pseudónimo que los fans de este programa y sobre todo de la pareja, le han dado a Wendy y Nicola. Cabe decir que la elección de este tema fue porque presuntamente existe una relación amorosa entre los dos famosos, derivada del vínculo y la gran amistad que han formado a lo largo de esta semanas.

Me falta una pareja a la que yo personalmente admiro, Wendy y Nicola, la neta los más divertidos, una gran pareja y la neta, esta canción va para ustedes", dijo Carin León.

Internautas de manera inmediata reaccionaron a esta especial dedicatoria de parte del sonorense, sobre todo por que han comparado las canciones que se han dedicado las parejas que se formaron dentro del reality show. En este caso, hizo mención en que Jorge Losa y Ferka tienen el tema Pégate pa’ mi, mientras que 'Wencola' ya tienen un tema compuesto por un artista del calibre del originario de Hermosillo. "Hay niveles" o "Carin Leon canta 'Primera cita' y se las dedica a Wendy y Nicola, ellos no entendían nada, ni lo harán hasta que salgan pero que lindo", se lee en redes sociales.

Hace unos días el exfutbolista peruano pidió a los televidentes votar por Wendy Guevara ahora que es una de las últimas nominadas de este concurso; la razón dijo, fue porque él no podría soportar que la rubia fuera la expulsada y con ello dejar de convivir con ella es la que sería la última semana del proyecto. Ambos han negado que en realidad haya un romance pero para los internautas y televidentes es más que obvio que sí existen sentimientos de por medio, tanto que hasta Carin León eligió este popular tema para ‘regalárselos’ en la que puede ser su ultima fiesta juntos.

Carin León es 'Team Infierno'

Al momento de ingresar a La Casa de los Famosos, Carin León fue recibido con abrazos y mucha emoción por los seis concursantes. Sergio Mayer no dejó pasar la oportunidad de resaltar que entre los finalistas haya más integrantes del 'Team Infierno' y por ello, el interprete volteó a la cámara para mostrar que en definitiva, es más fan de ellos que del 'Cielo', del que solo queda la pugilista que también es una de las nominadas, Cabe decir que 'La Barby' Juárez no ocultó su incomodidad por saberse lejos del favoritismo del compositor pero las cosas no pasaron a mayores.

