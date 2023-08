¡Ya salió el peine! Sergio Mayer se sincera con el 'Team Infierno' y confiesa su verdadera molestia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México sigue avanzando rumbo a la gran final, pero la tensión se ha apoderado de los habitantes, quienes han comenzado a tener importantes roces a pesar de que algunos como Sergio Mayer y Poncho de Nigris parecían inseparables, situación que ha hecho pensar a algunos fans que podría tratarse del fin del 'Team Infierno', ¿será?

Después de que se ejecutaran las nominaciones, el exdiputado comenzó a apartarse del grupo y se dijo molesto con el regiomontano a quien acusó de haberlo traicionado, además de que advirtió que tenía cosas importantes que decirles a todos, dado que se encontraba muy molesto, lo cual comenzó a desatar una serie de especulaciones como que quería causar conflicto para desestabilizarlos, así como que deseaba comenzar a jugar con sus propias estrategias.

Todo lo anterior provocó varias peleas entre ambos competidores, quienes se lanzaron ácidos comentarios, pero al fin se destapó cuál era el verdadero motivo por el que Mayer estaba indignado, pues antes de que recibieran la visita de Carin León se decidió a contarles que no le pareció que lo salvaran ya que lo que él quería era jugar y que la gente decidiera si iba o no a la final.

Fue una decisión que tomaron por mí sin haberme consultado y eso no me pareció ni estoy de acuerdo. Es el hecho de que decidieron salvarme o protegido, pero yo vine a jugar a estar en el filo de la navaja y estuve nominado durante todas estas semanas con casi todos los integrantes del cielo y dos del 'Team Infierno' y para mí esta nominación era un trámite final", expresó.

Sergio Mayer les indicó que faltaron a su estrategia la cual era llegar por decisión del público y no por una ruleta, así que tomó a mal que lo quisieran dejar descansar: "Me parece que fue una falta de respeto a mi juego y lo hicieron de manera individual, me hubiera gustado estar nominado, era la última y la más importante".

Finalmente, Poncho y algunos miembros del grupo le externaron que había sido un acto buena onda en el que querían quitarle la presión de estar en riesgo, pues fue el que más veces estuvo en esa posición y consideraban justo que tuviera su pase a la final, aunque eso no convenció a Mayer, quien insiste que quería ir a pelear contra la última integrante del 'Team Cielo', aunque a este punto no hay nada más que hacer para revertir la decisión.

¿Quiénes fueron los nominados?

Mariana 'La Barby' Juárez

Wendy Guevara

Poncho De Nigris

