Wakefield, Reino Unido.- La mañana de este domingo, 6 de agosto, trascendió la noticia de que, quien alguna vez fue el vocalista de una afamada banda británica, se debate entre la vida y la muerte, luego de haber sido apuñalado por un grupo de tres prisioneros, quienes lo tomaron de rehén. Se sospecha que estos sujetos habrían planeado el ataque de manera premeditada en contra del famoso, puesto lo habrían encerrado durante un lapso de 6 horas, tiempo en el que lo golpearon y amenazaron.

Se trata de Ian Watkins, quien en algún momento fue el cantante de la banda Lostprophets, sin embargo, en el 2013 fue condenado a pasar 29 años en prisión y 6 más en libertad condicional, después de que aceptó 13 cargos de abuso sexual en contra de menores de edad, así como también se le atribuyó un intentó de violación al bebé de una de sus fans. Este año el intérprete cumpliría 10 años de pena, restándole cerca de 19.

Si bien la información del ataque salió a la luz para los medios de comunicación recién la mañana de este domingo, la realidad es que todo ocurrió durante la mañana del pasado sábado, 5 de agosto. Según algunos informes, el ataque se registró en la celda de Watkins, ubicada en la prisión de Wakfield, en Inglaterra. Hasta el momento se desconoce exactamente lo que ocurrió, pero se sabe que uno de los reclusos, que lo tomó como rehén, lo apuñaló en el cuello, dejándole una herida de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Según datos del medio La Vanguardia, el ataque contra Ian pudo haber sido planeado con antelación, puesto los tres prisioneros fueron directamente a atacarlo a él y lo encerraron con ellos durante al menos 6 horas, tiempo en el que lo golpearon, así como también lo amenazaron de muerte, para finalmente apuñalarlo con un arma punzocortante. Para poder controlar la situación, los guardias tuvieron que hacer uso de granadas aturdidoras.

De acuerdo con información del medio The Sun, Ian fue enviado al Leeds General Infirmary, donde trataron su herida en el cuello y lograron estabilizarlo; sin embargo, el famoso aún no se encuentra fuera de peligro, de hecho su situación fue calificada como nada favorable y se cree que su vida está bastante comprometida, por lo que los médicos no descartan la posibilidad de que el intérprete terminé por fallecer.

Por otro lado, el Servicio Penitenciario aseguró que iniciarían una investigación para averiguar qué fue lo que ocurrió, pero destacaron que no darán más detalles de la agresión hasta que no se obtengan los resultados finales de lo ocurrido. Lostprophets fue una banda británica de rock alternativo formada en 1997 en Pontypridd, Gales. La banda estaba compuesta por el vocalista Ian Watkins, los guitarristas Lee Gaze y Mike Lewis, el bajista Stuart Richardson, el teclista Jamie Oliver y el baterista Ilan Rubin.

