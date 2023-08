Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que tenía apenas 4 años, Danna Paola conquistó al mundo del entretenimiento infantil al trabajar arduamente en diferentes telenovelas y producciones de Televisa, pensadas para los más pequeños de la casa, tal fue el caso de María Belén, ¡Vivan los niños!, Rayito de luz; Amy, la niña de la mochila azul; y Atrévete a soñar, siendo que con esta última el ahora polémico Luis De Llano preparó varias giras para la joven estrella.

Es gracias a su arduo trabajo que la cantante logró dar el salto a producciones más internacionales como es el caso de Élite, donde causó sentimientos encontrados entre varios la audiencia de la serie de Netflix, puesto había quienes la odiaban, pero luego del final de la segunda temporada varias personas del fandom del drama adolescente terminaron amándola, al grado en el que se sintieron decepcionados cuando terminó su participación.

Incluso hubo una gran cantidad de personas que le pidieron a los productores de Élite que regresaran a Danna al elenco, pero ella se negó puesto quería relanzar su carrera musical, actividad a la que se ha dedicado en trabajar desde hace casi 4 años, logrando consolidarse como una gran figura del pop, al grado en el que sus seguidores ya la denominan como "La Princesa del Pop Latino", incluso hace unos meses sus fanáticos tuvieron un encontronazo en redes con el fandom de Belinda, porque según ellos este titulo le pertenecía a la cantante de 'Sapito'.

Danna Paola asegura que ser llamada 'princesa del pop latino' es una práctica machista y misógina

Aunque en aquella ocasión Danna Paola no dijo nada al respecto, recientemente brindó una entrevista para el medio español El País, donde abrió su corazón y mencionó que en realidad odia que la llamen "princesa", puesto ella no se considera como tal e incluso le pidió a la gente que dejara de hacerlo, ya que esto se trataría de una práctica "misógina" y "machista", porque no existen príncipes o cargos reales entre cantantes masculinos.

"Lo odio. ¡Yo no soy ninguna princesa! Bueno, princesa Disney sí, dos veces. Ese título me da como cringe. No me quiero coronar porque no soy la única que está haciendo música. Por qué entre los chicos no hay un ¿príncipe del pop’? Lo hacen solo con las chicas y eso es misógino y machista. Agradezco los halagos, pero que dejen de llamarme así, por favor."

Sin embargo... ¿en realidad no existen cargos reales para los hombres y se trata de una práctica machista y misógina? La realidad es que esto no sería del todo cierto, ya que si bien, aún no llega el hombre que sea considerado el príncipe del pop latino, a lo largo de la historia contemporánea sí han habido cantantes que obtienen cargos reales gracias a que logran dejar su huella en el mundo de la música.

Entre ellos se pueden mencionar a 'El rey del rock', es decir Elvis Presley; 'El rey del pop', osea Michael Jackson; 'El príncipe de la canción', José José; e incluso se podía mencionar al propio Freddie Mercury, quien si bien no tenía el cargo de 'rey', sí se le veía utilizar corona y capa cada vez solía subir al escenario en señal que él era la 'reina' nombre en español de la icónica banda que creó Bohemian Rhapsody.

