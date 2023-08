Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha visto envuelto en un muy intenso drama con sus presentadores, debido a que recientemente el famoso actor y polémico conductor, Mauricio Garza, en una entrevista acaba de responder a los ataques que lanzaron en su contra el famoso periodista de los espectáculos, Pepillo Origel, y el reconocido cantante del pop, Apio Quijano, sorprendiendo a todos.

Como se sabe, hace una semana que Garza se vio envuelto en un fuerte escándalo, debido a que durante una de las pregalas de eliminación de La Casa de los Famosos México, este tuvo una acalorada discusión con Quijano, al cual le dijo que si no le parecía sus opiniones se podía retirar del foro ya que él era el conductor y estaba hablando, generando la molestia entre los millones de espectadores del reality show.

Ante este hecho, el cantante de Kabah señaló que estaba muy molesto con lo sucedido y hasta mencionó que dejaría de asistir a lo que quedaban de las pregalas y galas del programa, recibiendo miles de mensajes en apoyo a él, declarando que no tenía porque soportar lo dicho por Mauricio, el cual ante todo este escándalo decidió ofrecer una disculpa a la celebridad señalando que fue por el calor de la discusión.

Mauricio habla de Apio. Internet

Y ahora, tras varios días de esta pelea y de su disculpa, la prensa en un reciente evento lo abordó para cuestionarle con respecto a este tema, a lo que este ha declarado que las cosas ya se han arreglado con el intérprete de La Calle de las Sirenas y que aunque no han podido hablar cara a cara pues han estado muy ocupados, no hay problema alguno, que ya ofreció disculpas sinceras y admitió su error.

Pero no solo Apio fue el tema de conversación, también le cuestionaron por el hecho de que Origel dijo: "No sé por qué me choca este muchacho, no sé decirles", y contrario a sus compañeras, Cecilia Galliano y Addis Tuñón que lo defendieron en redes sociales expresando: "Aunque lo ves, dices que no conoces su nombre, su generación, el público que lo sigue, que es mucho. Tampoco te conoce a ti. ¿Qué pasa Origel, todo bien en casa?", este decidió callar.

El famoso actor de la serie de comedia 40 y 20, por su parte dijo que no estaba molesto para nada con las declaraciones de Origel y que cuando se topo con Martha Figueroa le mandó a decir que le enviaba todo su amor y un fuerte abrazo, señalando que tanto Figueroa como Pepillo quedaron sorprendidos de que le respondiera de esa manera y no que se lanzara a atacarlos como muchos lo han hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui