¿Habrá fraude? Revelan el nombre del próximo ELIMINADO de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México cada vez avanza más rumbo a la gran final, así que este domingo se culminara con la novena semana de competencias, donde de manera inminente alguien deberá sumarse a la lista de eliminados, dejando así su sueño dentro del reality junto con la posibilidad de ganar el premio de cuatro millones de pesos, razón por la que los fanáticos se encuentran ansiosos de conocer el resultado.

Lista de eliminados:

Marie Claire

Sofía Rivera Torres

Ferka

Raquel Bigorra

Paul Stanley

Bárbara Torres

Apio Quijano

Jorge Losa

En esta etapa ya no hay más pruebas de líder que puedan salvar a los concursantes del riesgo de eliminación, pero se jugó por el primer pase a la final en una dinámica al azar, donde el que encontrara la caja de regalo con un ticket dorado ganaba, siendo Nicola Porcella el vencedor, así que nadie pudo nominarlo y no tiene de nada que preocuparse más que de que sus fans voten por él para que se lleve el triunfo.

Respecto a lo que sucedió en el confesionario, 'La Jefa' sorprendió a los famosos con una nueva dinámica de nominación, pues únicamente pudieron decir el nombre de tres personas y los puntos los otorgaron a través de una ruleta, así que no pudieron llevar a cabo ninguna estrategia y los nominados que ahora caminan por la cuerda floja son: Mariana 'La Barby' Juárez, Wendy Guevara y Poncho de Nigris.

¿Quién es el eliminado de 'La Casa de los Famosos México'?

A pesar de que este programa es completamente en vivo, páginas dedicadas a realizar análisis de lo que ocurre dentro del programa, así como de ejecutar encuestas en redes sociales para tener un panorama cercano a las votaciones, han mostrado sus resultados que suelen ser certeros y se tiene un veredicto de lo que podría suceder en la gala de esta noche.

Tal como lo hemos venido viendo, el 'Team Infierno' se encuentra muy sólido y Wendy Guevara va a la cabeza de los votos, mientras que Mariana 'La Barby' Juárez sería la próxima eliminada, algo que no sería extraño dado que no ha tenido el mismo impacto con el público que sus rivales y aunque a este punto todavía no hay nada escrito es una gran diferencia la que la separa de los 'Diablitos', por lo que éste sería el fin de 'Team Cielo'.

Sin embargo, es importante destacar que este dato no es oficial y las votaciones se mantienen abiertas hasta el final de la gala de este domingo, así que todavía puedes apoyar a tu favorito en el sitio oficial de La Casa de los Famosos México y por la plataforma de Vix, así que te invitamos a que no te pierdas el programa a partir de las 08:00 de la noche.

