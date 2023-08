Tailandia.- El pasado sábado, 5 de agosto, trascendió la noticia de que un influencer e hijo de un afamado actor fue vinculado a un turbio asesinato ocurrido en Tailandia. De acuerdo con los primeros informes, el joven, de 29 años, habría matado a su amigo, quien en realidad era su pareja. El móvil del homicidio habrían sido celos, pero este domingo, 6 de agosto, las cosas dieron un inesperado giro.

Se trata de Daniel Sancho, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, quien hace unos días arribó a Tailandia, en la isla situada en el Golfo del mencionado país. Según información del periódico Bangkok Post, los dos hombres habían planeado reunirse en Koh Phangan, por lo que tenían planeado quedarse desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto. Incluso unas cámaras de seguridad los captaron viajando en motocicleta por la isla.

El día de ayer salió a la luz la información del arresto del influencer, pero fue hasta este domingo, 6 de agosto, que Daniel confesó que era culpable de la muerte de su amigo, quien fue identificado como el cirujano Edwin Arrieta. Según declaraciones del joven para sus abogadas de oficio y los agentes de la comisaría de Kho Phangan, el motivo por el que cometió el crimen fue porque el individuo lo habría acosado, dejando entrever que él tendría un enamoramiento enfermizo hacía Sancho.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho."