"Mi mamá sí tiene clase": Antonia, la hija de Sergio Mayer arremete contra Ferka y Sofía Rivera

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en todo un fenómeno y muchas polémicas se han desatado alrededor de los concursantes, siendo Sergio Mayer uno de los que más raspados ha salido por sus acciones y ácidas declaraciones, pero su familia le ha mostrado total respaldo y no han parado de apoyarlo, así como de defenderlo de sus detractores.

Fue durante la alfombra de los MTV Miaw, donde su hija Antonia Mayer Camil ofreció algunas declaraciones a Gerardo Escareño para su canal de YouTube, así que habló de la participación de su progenitor, quien asegura lo tiene todo para ganar y desmiente que quiera desintegrar al Team Infierno como se había especulado, al contrario culpa a la producción de haberlo puesto en una situación complicada con sus compañeros.

La producción metió cizaña, según yo las cosas ya están mejor, pero no se me hace nada chistoso", comentó.

A lo largo del show, Issabela Camil ha visitado el foro para defender a Mayer, aunque eso le ha costado hacerse de algunas rivalidades, por ejemplo la que sostiene con Sofía Rivera Torres, quien acusó al creador de Solo Para Mujeres de haber comprado 'bots' para ganar votos y lograr llegar lejos en el juego, por lo que incluso hubo una amenaza de demanda por supuesta difamación, aunque para Antonia no es nadie la esposa de Eduardo Videgaray.

No sé quién es Sofía Rivera Torres, la neta R.I.P., no comment", expresó la primogénita del actor.

Sin embargo, a la que le dio con todo fue a Ferka, quien también tiene una relación tensa con su madre, pero asegura que está muy por debajo de ella y nunca se rebajaría a su nivel, así que le tiene sin cuidado lo que pueda decir: "Mi mamá tiene clase, tiene elegancia y sabe contestar, y no se va a rebajar a su nivel", aseguró la joven.

Respecto a su reacción si se las llegará a topar de frente, la heredera de Sergio Mayer fue contundente y demostró que a sus 17 años tiene un carácter fuerte y defiende a sus padres con uñas y dientes: "Se la han volado con mi papá, entonces yo no tengo por qué ponerles una cara linda a ninguna de las dos", aseguró.

¿Por qué inició el pleito entre Ferka y Sergio Mayer?

Sergio Mayer nunca oculto que la personalidad de Ferka no es de su agrado, pero en uno de los posicionamientos le dijo que no tenía nada que hacer en La Casa de los Famosos México, dado que su trayectoria era inferior a la de todos, lo cual desató la furia de la actriz quien lo acusó de no tener educación, pero Issabela Camil se metió a defenderlo y le dijo que debía agradecerle a su marido por haberle regalado unos minutos de fama.

