¡No debe ser hocicona! Kimberly 'La Más Preciosa' se quedó con ganas de descontar a Charlotte Lascurain

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' le armó todo un escándalo a Charlotte Lascurain en plena entrega de los premios MTV Miaw, donde sin importar que había muchas cámaras siguiéndolas y celebridades alrededor, no desaprovechó la oportunidad para ponerle un alto y defender lo suyo, aunque reconoce que se quedó con ganas de descontarla.

Es importante destacar que Charlotte ya tenía algunas diferencias con las integrantes del clan de 'Las Perdidas', en particular con Paola Suárez, pero lo que terminó por molestar a la intérprete de Muy Pegriloso fue que se metiera con su pareja sentimental, dado que en una entrevista señaló que Oscar Barajas únicamente estaba con ella por interés y deseaba que encontrara alguien mejor.

Pero eso no es todo, lo que provocó su furia fue que dijera en un en vivo que le parecía atractivo y que se lo iba a bajar, razón por la que decidió encararla para informarle que ya regresaron, así como advertirle que no volviera a meterse con su pareja: "A mí me encanta la polémica, la gente sabe que no soy dejada de nadie. Desafortunadamente para las que andan de arrastradas con él ya regresó conmigo".

Por su parte, Lascurain se mostró prudente en el evento, pero al llegar a su casa dijo haberse sentido agredida e intimidada, lo cual le parece injusto, pero aseguró que no se va a dejar: "¡Conmigo no, Kimberly 'La Más Preciosa', conmigo no! De una vez te lo digo. A lo mejor tú sí fuiste y ahí me reclamaste y me vale a mí. ¡Me vale! A mí me vale tu relación con el tal Oscar, yo dije: pues si está soltero, pues me meto con él ¿no? ¿Qué tiene de malo?".

ESPECIAL

No obstante, Kim no se quedó conforme y dejó entrever que no se va a detener si es que se vuelve a meter con su novio: "Ella ya sabía a lo que iba, aunque no fue el resultado pero estuvo bien. La mano me temblaba, porque yo quería descontármela y sacar lo que traía, pero como iba a subir el escenario no podía hacerlo".

Charlotte indicó que no le parece correcto que se ataquen entre trans, pero 'La Más Preciosa' no distingue cuando se meten con la gente que quiere y asegura que lo que sucedió le pasó por andar de hocicona, así que parece que su rivalidad apenas comienza y la realidad es que en los últimos meses la chica 'guaitechican' se ha hecho de muchas enemistades por sus comentarios, así que ya se había tardado en recibir algún reclamo.

Fuente: Tribuna