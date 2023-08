Ciudad de México.- Desde hace varios días, el tema de conversación en Twitter se ha centrado en Yahritza y su esencia, incluso en TikTok salió un nuevo trend en el que las personas ponen fotos y videos de sus mascotas, quienes aseguran, son de Washington, puesto son "delicados", ya que, les desagradan las "croquetas de bolsita", haciendo referencia a lo dicho por uno de los hermanos de Yahritza en la entrevista en la que criticaron algunos aspectos de la Ciudad de México, como su excesivo ruido o los tacos.

La ola de burlas, memes y comentarios que desaprobaban el comportamiento de los jóvenes veinteañeros han continuado desde que la mencionada entrevista salió a la luz y aunque algunos famosos como Yeri Mua también han criticado al trío, recientemente, un productor y locutor experto en la música regional mexicana, salió en defensa de los hermanos, destacando que, posiblemente, la gente estaba exagerando.

Se trata de Pepe Garza, quien es una persona sumamente importante en el mencionado género musical, desde la perspectiva del también youtuber, la gente se tomó muy a mal lo dicho por los cantantes, destacando el hecho de que estaban los hermanos tienen derecho a hablar de las cosas que no les gustan, como la comida de algún lugar en específico, también declaró que no se burlaron de nada, solo mostraron su opinión.

"Mi punto de vista es que sí, estamos exagerando, estuviera burlándose de alguna ceremonia mexicana, de la religiosidad, de los héroes patrios, de algún legado cultural o estuviera hablando de nuestros valores, alguna cuestión así que se notara con ganas de humillar o con sentimiento de superioridad, a lo mejor me molestaría. Pero francamente el hecho de que ella y sus hermanos digan que no les gusta cierto tipo de comida, que prefieren la comida de su lugar, pues no es para enojarse. Es mi punto de vista."