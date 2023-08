¿Qué me deparan los astros? Mhoni Vidente te dice cuál es tu fortuna según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una semana más se ha ido. Los astros se mueven y la luna cambia su faceta, consiguiendo que con ello nuestra fortuna también sea otra, Para saber qué nos depara el destino la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, ha hecho una lectura de cartas que permitirá a cada signo zodiacal saber qué les depara en temas de salud, dinero y amor. Toma nota y revisa cómo te irá hoy y durante el arranque de la semana. Feliz día.

Aries

Es necesario que pongas más atención a tu intuición en estos días. Estas experimentado malestares físicos que debes atender a la brevedad. No permitas que complacer a los demás te haga a un lado, recuerda que primer estas tú y después ido lo demás. Cuidado con temas laborales, podrías descuidarlos y con ello, vendrían repercusiones graves.

Tauro

Hoy es un día fantástico en todos los aspectos. Tienes una buena comunicación con tus amigos, familia y sobre toco con tu pareja, Aprovecha que las cosas marchan muy bien y propón realizar un viaje, te mereces unas buenas vacaciones y un momento de relajación. Cuida mucho tu cartera, puedes estar gastando de más.

Géminis

Recuerda que el hecho de que seamos buenos en varias cosas no nos hace responsables de complacer a todo el mundo. Tus capacidades te están alejando de lo que realmente te apasiona y podrían experimentar un sentimiento de hartazgo. Hoy ocupa el día para enfocarte en algo que realmente desees hacer, incluso si eso incluye un día entero en la cama sin hacer nada. Trabaja más en tu salud, no lo descuides.

Cáncer

Un problema con alguien que quieres mucho te esta afectando en mas emocionales. Lo mejor que puedes hacer es analizar si en verdad vale la pena dedicarle toda tu energía a quienes quizá sea mejor que salgan de tu vida. Si estás pensando en firmar un contrato, mejor tómalo con calma, analízalo con expertos y no te precipites.

Leo

Estos días pasaste por un sentimiento de nostalgia que te acabó las ganas de querer hacer algo nuevo. Para recuperarte, trabaja en la meditación y sobre todo, analiza todo a tu alrededor, verás que encuentras las respuestas a todo lo que te aqueja y sobre todo, te quita el sueño. Se atraviesa un golpe de suerte, aprovéchalo para alcanzar metas.

Vigo

Seguramente has pensado mucho en la posibilidad de independizarte, esto es sin duda un gran paso para ti en temas personales pero quizá no lo sean tanto en temas económicos. Piensa en buscar un mejor ingreso, puedes poner en marcha u emprendimiento, pedir un ascenso o hasta buscar una mejor oportunidad laboral, verás que salen las cosas como las habías pedido.

Libra

Hoy puede que te propongan un plan que, de inicio te parecía muy atractivo pero puede que al final te cause una decepción. Toma las cosas con calma y aprovecha esta oportunidad para generar experiencias agradables, no todo es tan malo como a veces lo llegas a pensar. Cuida mucho tu alimentación, tu talla o hasta tu salud pueden verse afectadas.

Escorpio

Alguien que está muy cercano a ti podría confesarte sentimientos amorosos. Antes de hacerle caso a tu impulso, escucha a tu corazón, puede que termines lastimado o incluso, lastimando a esa persona por no tener claro qué es lo que quieres en temas del amor. No busques peleas con tu familia, podrías decir o hacer cosas que los hieran y la relación ya no seria la misma.

Sagitario

Te has sobrecargado de cosas laborales que al parecer ya on son viables para ti. Lo mejor es que este día te pongas a pesar qué es lo que puedes dejar para otras personas o simplemente desechar, no malgastes tu energía en cosas que ya no tienen remedio. Hoy es un buen día para que salgas a disfruta de la naturaleza, renueva tu energía y lobera tu mente.

Capricornio

Atraviesas por una situación bastante delicada que, si tratas de resolver a solas, puede que no salga a tu favor. Quítate la soberbia y pide ayuda, ver las cosas con una perspectiva diferente será de gran ayuda. No preste dinero aunque se trate de una persona que quieres mucho, podrías tener problemas a futuro al no recuperar este recurso.

Acuario

Hoy tienes valido salir a divertirte, atravesaste por un Peiro de estrés muy complicado que te quitó las ganas de buscar cosas nuevas. Este domingo es ideal para llevar a cabo actividades que quizá pensaste no eran para ti, verás que te sorprende mucho la experiencia. Trata de mejorar tus hábitos, sobre todo el de despertar más temprano, ya no llegues tarde a todos lados.

Piscis

Debes empezar a acostumbrarte a a actividad física, con los cambios de temperatura, tu salud se puede ver comprometida y podrías atravesar por un cuadro grave. Si trabajas en reforzar tu sistema inmune, no habrán nada que te detenga. Ojo con las personas a tu alrededor, alguien te envidia tanto que puede echar a perder tus planes.

