"Quiero patearlo": Apio Quijano explota contra Rene Franco y el grupo de panelistas de 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Los ánimos en La Casa de los Famosos México están ardientes, pues como la final está cada vez más cerca cualquier detalle se convierte en toda una bomba y Apio Quijano ha demostrado estar dispuesto a sacar las garras con tal de defender al 'Team Infierno', aunque esto le ha costado fuertes ataques de parte de los panelistas que se han ensañado en criticar a los 'Diablitos'.

René Franco ha sido uno de los más rudos y no ha tenido reparo a la hora de verter su opinión, pero Apio Quijano ya le dejó en claro en la última gala cuál es la relación que quiere tener con él: "Te voy a decir René, prefiero gastar mi saliva masticando chicle que hablar contigo", le dijo Apio en modo serio.

Después de este acalorado encontronazo, el integrante Kabah comentó en un live que no es que tenga un problema con el presentador, pero no le parece la forma en que se ha referido hacia sus compañeros, razón por la que ya no le dan ganas de ir a la gala y a sus detractores les recalca que Franco se ha portado mucho peor.

Pasan los días y cada vez te vas enterando de más cosas, vas viendo videos y de pronto veo que hay hate de por qué le habló así a René Franco, pero después veo toda la basura que me tiro por siete semanas y digo: ¿De qué me hablan? Tengo ganas de ir a patearlo ahorita".

El cantante asegura que se ha visto respetuoso con sus respuestas, pero este domingo 6 de agosto no se va a limitar: "Lo que le he dicho ha sido fresa a comparación de lo que él ha dicho de nosotros. Le quiero decir más cosas a Rene, creo que ya no voy a ir a la gala porque voy a cortar cabezas sin piedad".

No obstante, René Franco no es el único contra quien arremetió, también se le fue con todo a los del 'Team Cielo', quienes asegura que han actuado como unos verdaderos ardidos: "El panel es una bola de pirañas todas, son unas arpías y cómo no lograron hacer familia", comentó Apio orgulloso de que su equipo llegará casi completo a la gran final.

En otro tema, le cuestionaron acerca de la actitud agresiva que ha tenido Mariana 'La Barby' Juárez con Nicola Porcella, algo que dijo desconocer, pero no le perdona que haya sido la culpable de su pelea con Wendy, así que tienen una plática pendiente y en broma dijo quererla retar a una pelea: "Yo quiero muchísimo a Barby, porque conmigo fue un encanto, pero no se me va a olvidar esa cizañita que aventó fue la vez que nos peleamos Wendy y yo. Te voy a quitar los guates y vamos a pelear en un ring".

Fuente: Tribuna