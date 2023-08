'Survivor México': Gary Centeno revela la razón por la que ignoró a Pablo Martí en su eliminación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gary Centeno regresó a Survivor México por su revancha, pero nuevamente no logró clasificar a la fusión y se fue en medio de un gran escándalo luego de haberle intentado robar a Pablo Martí su beneficio, sin importar que era su capitán y algo que llamó la atención fue que abandonó las famosas playas dominicanas ignorándolo completamente, ¿le tiene rencor?

Fue en una reciente entrevista exclusiva para la revista TV Notas, donde el actor se sinceró acerca de su relación con el campeón de la segunda temporada, con quien ya había tenido problemas en su edición, pero asegura que lo que sucedió en el show ya lo superó y si no cruzó palabra con él a su salida fue porque sabía que no era el momento correcto.

No me despedí de Pablo porque estaba muy frustrado, no por perder el juego. Eso me tiene sin cuidado y entiendo que es un juego. Para mí Survivor ya pasó a segundo plano…hay que entender que es un reality show y parte de eso, tenemos que dar contenido, sino se vuelve aburrido y te lo digo con la mano en el corazón, no tengo rencor con nadie, menos con Pablo".

Gary reconoce que ambos se calentaron demasiado, y es que casi llegan a los golpes e incluso se lanzaron amenazas, pero dice estar abierto a dialogar con él si es que así lo desea, pues ya superó las diferencias que llegaron a tener, aunque si Pablo no desea volverle a dirigir la palabra asegura que tampoco es algo que le quite el sueño.

También hizo una fuerte revelación, pues asegura que antes de salir y que terminaran de pleito, Pablo le confesó una de sus estrategias con la cual pretendía quedar bien con los televidentes, pues asegura que su participación se basa en victimizarse para que la gente lo vea como un 'héroe' y lo sigan apoyando, pues es consciente de que al final el público es el que decide.

"Hay conversaciones que no salen al aire, porque no hay cámaras y en esas conversaciones se hacen otras estrategias, por ejemplo, cuando Pablo le dio el tótem a Natalia para que se salvara, dos noches antes estábamos cotorreando en la playa y me dijo lo que iba a hacer ‘porque sabía que eso le iba a gustar a la gente’, o sea, él sabe que victimizarse ayuda para que la gente tenga aprecio sobre él, lo cual es una buena estrategia", comentó.?

Finalmente, Gary Centeno reconoció que tuvo actitudes arrebatadas en el programa, lo cual es consecuencia de un problema de control de ira que viene arrastrando, por ello ahora que ha retomado sus actividades decidió tomar ayuda profesional para tratarlo, pues no se puede controlar cuando le tocan ciertos temas como su familia, así como cuando se encuentra al calor de la competencia.

