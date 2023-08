Tiembla Galilea Montijo: Tras 9 años retirada de Televisa, perdonan veto a actriz y regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien pasó 9 años retirada de la pantalla de Televisa, dio una inesperada sorpresa al público del canal debido a que el pasado viernes 4 de agosto regresó al programa Hoy tras enfrentar un supuesto veto por su pleito con Galilea Montijo. Se trata de la talentosa Malillany Marín, quien se unió al elenco del matutino para sumarse a la celebración del 25 aniversario.

La originaria de La Habana, Cuba, debutó en la empresa de San Ángel desde 2006 cuando participó en el exitoso melodrama Rebelde y en el reality Bailando por la boda de mis sueños. Asimismo, participó en otras novelas como Destilando Amor, Tormenta en el paraíso, Hasta que el dinero nos separe, Dos hogares, Un gancho al corazón, Querida enemiga y el último fue Lo que la vida me robó.

Mientras que en el 2015 Marín se volvió conductora del programa Hoy cuando era producido por la gran Carla Estrada, pero luego salió de la emisión en medios de rumores de que nunca se llevó bien con Galilea Montijo. Hace algunos meses Álex Kaffie recordó que la productora Andrea Rodríguez Doria no la había invitado a estar en el festejo: "Ahora que so pretexto de sus 25 años al aire el programa Hoy está invitando a quienes han formado parte de su historia, me pregunto cuándo tendrán a Malillany Marín", expuso.

Seguidamente, el columnista mencionó que el único motivo por el que no invitan a Malillany al matutino del Canal de Las Estrellas es porque presuntamente había sido vetada por orden de Montijo: "Es igualitario que inviten a Malillany Marín! aunque a Galilea Montijo le cague y se oponga", señaló. Finalmente luego de que a lo largo de todo 2023 estuvieran festejando los 25 de Hoy, el pasado jueves 4 de agosto la famosa cubana por fin apareció en el programa y por supuesto usó sus redes sociales para presumir su regreso especial.

Marín, al igual que muchos exconductores de esta exitosa emisión, se dieron cita a la celebración que organizó Andrea Rodríguez en las instalaciones de Televisa donde la madrina de lujo fue doña Silvia Pinal. Aunque en esa transmisión Malillany no tuvo ninguna participación, el pasado viernes la cubana sí tuvo la oportunidad de conducir el programa. La también empresaria estuvo paseando junto a los conductores 'El Negro' Araiza, Tania Rincón, Arath de la Torre, Andrea Escalona, entre otros, por un conocido parque de diversiones, donde participó en diversas actividades al aire.

Malillany Marín regresó a 'Hoy'

Fuente: Tribuna