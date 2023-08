Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la polémica que vivieron al despreciar la comida mexicana, la famosa agrupación, Yahritza y Su Esencia, una vez más se enfrentan al escándalo y terribles comentarios sobre su música y personalidad, pues han recibido un muy contundente ataque por parte de la famosa y reconocida influencer, Yeri Mua, la cual los destrozó sin piedad diciendo que daban pena ajena.

Como se sabe, hace varios días que la agrupación nacida en Washington tuvo una entrevista, el mayor de los hermanos Martínez, Armando Martínez, señaló que él había vivido más tiempo en México y podía decir que es mejor vivir y la comida en Estados Unidos, expresando: "Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno", despertando la ira del país.

Una de esas personas que están furiosas con la agrupación y que no tuvo reparos al momento de dar la mala opinión que tienen de ellos fue Yeri, la cual dijo que: "Yo no sabía ni quién era, hasta pensé que hablaban de Yahritza la actriz, luego vi que hicieron una canción con Grupo Frontera y la verdad es que la voz que hace la niña es un poco insoportable para mis oídos", declarando que sin ese tema no sabría quienes eran.

Yahritza y Su Esencia. Internet

Y aunque la famosa influencer de las redes sociales, que dicen pronto debutará en la actuación con Televisa, señaló que es fan del Grupo Frontera, este dueto no le pareció, afirmando que: "Es de esas canciones que le pones a un niño de cinco años cuando se quiere sentir bélico", además de agregar que: "La niña parece niño y que cante ella es de la época de Timbiriche, no me gusta que los niños canten".

Para finalizar con su punto, señaló que le daba pena ajena que se avergonzaran de sus raíces y que pidieran que les hablen solamente en inglés cuando: "Con todo el nopal en la frente dice que quiere hablar inglés. Que no me digan que no vienen de padres latinos, si tienen el bigote de chocomilk en la cara", arremetiendo con que: "No les gustan los mexicanos, pero sí quieren el dinero de los mexicanos. Vayan y cántenle a los gringos".

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los tres integrantes de la banda o su mánager no han salido para hablar sobre este polémico tema y las contundentes declaraciones de la veracruzana, sin embargo, se espera que al igual que con el rechazo a la comida mexicana, todos salgan para hablar con respecto a lo dicho por la estrella de TikTok que tiene millones de seguidores en redes sociales.

Yeri Mua. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui