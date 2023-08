Tras presunto veto de Televisa, Niurka no se queda callada y arremete contra concursantes de 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las polémicas a fuera de La Casa de los Famosos México continúan y es que todo parece indicar que la denominada mujer escándalo, Niurka Marcos, se las ha arreglado para dar de qué hablar a pesar de que no se encuentra dentro del concurso, pero dado a que su hijo sí está participando (Emilio Osorio), la actriz cubana no ha perdido la oportunidad para robare el foco de atención al menos en dos vece por semana desde que comenzó el concurso.

Dado a que Niurka ha filtrado información en más de una ocasión, acusando al reality show de ser un completo fraude, puesto supuestamente existe favoritismo por parte de la productora Rosa María Noguerón hacía algunos de los integrantes, así como también se las ha arreglado para arremete en contra de los participantes del equipo del cielo y ha sacado las garras no solo por Emilio sino también por su amigo, Sergio Mayer.

Recientemente, la actriz de Salomé, volvió a dar de qué hablar, después de que realizó una dinámica con sus seguidores, en la que debía responder las preguntas de sus fans, quienes cariñosamente la apodaron 'Mami Niu' desde su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo, donde fue la sexta nominada. Resulta ser que uno de sus fans la cuestionó sobre si creía que la relación de Jorge Losa y Ferka era real o solo eran dos personajes que ellos habían creado, el usuario también mencionó que no le agradaban.

Niurka arremete contra Jorge Losa y Ferka

Es entonces que Niurka respondió con su ya conocido humo ácido, asegurando que "la personalidad de cada quien no se puede negar", también mencionó que tanto la conductora como el actor español "no son tan talentosos como parecer fabricar una personalidad que sea una máscara". La originaria de cuba resaltó que los novios no actuaban, sino que habían mostrado su propia personalidad.

De nueva cuenta, Niurka declaró que tanto Ferka Quiroz como Jorge Losa eran conscientes de que contaban con el apoyo de la productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, esta situación habría detonado que ambas celebridades se mostraran "arrogantes" y "soberbias" dentro de su estancia en el reality show, resaltando que esa era la raíz por la que no le caían bien al público.

"Eso es lo que detona la arrogancia, la soberbia y ese detalle que inspira odio de ellos dos sobre todo lo que los dos caen mal."

Niurka asegura que la relación de Jorge Losa y Ferka es real

Finalmente, la actriz de novelas como La mujer de Judas, Emperatriz, Fuego en la Sangre, La fea más bella, Velo de novia y Tres Mujeres, hizo gala de su brutal honestidad y declaró que ambos famosos en realidad eran unos "mam...", lo que causó aún más revuelo en el vivo que estaba lanzando para su cuenta oficial de Instagram, red social en al que la cubana es sumamente activa.

