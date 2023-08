Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su presunto veto de Televisa, la famosa y muy polémica actriz de comedia, Bárbara Torres, acaba de brindar una entrevista a diferentes medios de comunicación, en la que explotó en contra de reporteros y no dudo ni un momento al momento de callar contundentemente a estos sin permitirle que le cuestionaran de sus problemas en La Casa de los Famosos México, tras lo que habló sobre su pelea con Juan Osorio.

Como se sabe, Torres en las últimas semanas que estuvo dentro del afamado reality show generó gran polémica con sus actitudes, pues se mostró bastante inestable con sus cambios de humor, llorando por cualquier cosa, enojándose por todo y agrediendo a varios de sus integrantes, teniendo intensas peleas especialmente con la presentadora y cantante, Raquel Bigorra, y también con el polémico político, Sergio Mayer.

Pero, aunque nunca tuvo un problema como tal con el joven cantante y famoso actor de novelas, Emilio Osorio, después de que lo nominara para irse a eliminación, el padre de este explotó en su contra y afirmó que no quería nada que ver con ella y hasta afirmó que iba a vetarla de todos y cada uno de sus proyectos desde ese momento, causando una gran conmoción entre sus miles de seguidores que apoyaron su decisión.

Bárbara Torres. Internet

Y ahora, a un par de semanas de que fuera eliminada del reality show, la famosa actriz de La Familia P.Luche acaba de hablar con respecto a esta polémica con Juan, señalando que ella no tenía ningún problema con él ni tampoco estaba consciente de algún veto de sus proyectos, señalando que los padres por los hijos daban la vida y a veces se decían cosas que no eran verdad o que no querían decir verdaderamente.

Tras estas declaraciones, de igual forma quiso dejar en claro que lo que se vive dentro del programa proveniente de Telemundo es algo que se queda ahí, que todos los que están al interior se pelea, y cuando uno de los reporteros quiso preguntarle algo, la famosa actriz lo calló y le dijo que le dejara terminar su idea, mencionando que solamente la han atacado y señalado a ella cuando adentro todos se han peleado con todos.

Poco después de ello, dos veces más calló a los reporteros que trataron hablar con ella, afirmando que eran ellos los únicos que se enganchaban con respecto a estos supuestos problemas eran ellos, pues después de que salió todo quedó en buenos términos con Bigorra, incluso dijo que en los festejos de los 25 años del programa Hoy bailaron y celebraron de una manera muy amigable y sin drama alguno.

Fuente: Tribuna del Yaqui