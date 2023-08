Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, 30 de julio, el hogar de Andrea Legarreta despertó con un aire festivo, puesto sus padres se encontraban celebrando 57 años de casados, mérito que no cualquiera puede presumir, es debido a ello que la conductora del programa Hoy, le dedicó un bonito mensaje a sus progenitores, quienes se estaban preparando para celebrar a lo grande durante la jornada de aquel día.

Horas después, la exesposa de Erik Rubín logró hacer un nudo en la garganta de sus fans en Instagram al revelar que su madre había fallecido, hecho que conflictuó a más de una persona, puesto nadie se imaginaba que la progenitora de Andrea podría estar viviendo el último día de su vida, en especial cuando se trataba de una fecha que, hasta ese día era festiva para la familia Legarreta Martínez.

"Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo.", anunció Andrea Legarreta

El día de hoy, domingo, 6 de agosto, se cumplió 1 semana de la muerte de Doña Isabel Martínez, por lo que Andrea conmemoró este día publicando una fotografía de su madre, la cual se encontraba engalanada con una veladora y una imagen de la Virgen de Guadalupe y un pequeño ángel de lo que parece ser cera. La actriz de Vaselina también adjuntó un pequeño mensaje en donde dejó entrever que la pérdida de su mamá la había dejado muy lastimada.

"7 días.... El alma y el corazón duelen tanto... Amor infinito."

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Dado a lo ocurrido, Andrea Legarreta no se presentó a dar la obra de Vaselina, musical en el que da vida a 'Frenchie', la dulce amiga de 'Sandy' que le ayuda a hacerse tremendo cambio de 'look', pero tiempo después sí se presentó al programa Hoy, donde habló un poco más del tema. Según declaraciones de la famosa, aquella mañana, su padre se fue al gimnasio, no sin antes dejarle preparado un regalo a su mamá, el cual parecía estar compuesto por un arreglo de rosas y un collar.

Andrea relató que Doña Isabel se quedó en casa para arreglarse, pues aquella tarde tenían preparada su celebración de aniversario, pero los planes cambiaron cuando ella no respondió a los mensajes y las llamadas, por lo que uno de sus hijos, acudió a visitarla; fue entonces que la encontraron recostada en su cama, aunque sin ningún signo de vida. La actriz de ¡Vivan los niños! Relató que parecía que dormía, puesto lucía en paz.

Andrea comentó que luego de esto acudió a maquillarla y a ponerle su perfume preferido, porque su madre era muy "coqueta" y querían que luciera lo mejor posible. La madre de Nina y Mía Rubín declaró que tras ello, procedieron a abrazarla y besarla, esto con la finalidad de despedirse de ella. Legarreta describió el momento como uno lleno de amor y de paz, pero asegura que esto le dejó una gran herida que le tomará tiempo sanar.

Fuentes: Tribuna